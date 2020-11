Black Friday: Macchina del caffè Philips in offerta con uno sconto del 42%

Le offerte del Black Friday sono tantissime e tra queste non poteva mancare la macchina del caffè Philips, grazie agli sconti Amazon è possibile acquistare l'apparecchio a 429,99€ con uno sconto del 42%.

La macchina del caffè automatica Philips arricchita da macine in ceramica garantisce il massimo delle prestazioni per oltre 20.000 tazze. La ceramica non surriscalda i chicchi, così da mantenere inalterato l'aroma del caffè ed evitare il gusto di bruciato. L'elettrodomestico accontenta ogni gusto, basta regolare il grado di macinatura e scegliere tra le cinque diverse impostazioni. Se preferiamo il caffè espresso forte possiamo optare per una macinatura fine attraverso il livello 1-2, se invece amiamo una bevanda più leggera, allora non dobbiamo fare altro che posizionare la macina sul livello 5.

L'interfaccia intuitiva consente di preparare otto bevande per un caffè personalizzato, dobbiamo solo selezionare la lunghezza, il livello di macinatura e la temperatura, e in pochi secondi grazie alla caldaia a riscaldamento rapido avremo l'espresso perfetto fin dalla prima tazza. L'apparecchio è completato dalla caraffa latte che con un semplice click, ci permette di preparare diverse specialità, fra cui:

Caffè Espresso

Caffè

Cappuccino

Latte Macchiato

Caffè Americano

Caffelatte

Crema di latte

Acqua calda

Una volta individuato il caffè o la tisana preferita attraverso il display a Led intuitivo possiamo impostare e memorizzare le bevande che utilizziamo di più e capire quando è arrivato il momento di fare piccoli interventi di manutenzione.

Il filtro integrato AquaClean previene la formazione del calcare e blocca le impurità dell'acqua fino a 5000 tazze senza decalcificare, per una pulizia rapida della caraffa non dobbiamo fare altro che premere un pulsante, mentre se vogliamo una pulizia più approfondita, è sufficiente rimuovere il gruppo erogatore e sciacquarlo sotto il rubinetto.

La macchinetta del caffè Philips con profili in argento e un design moderno è disponibile grazie alle offerte del Black Friday a 429,99€ con uno sconto del 42%