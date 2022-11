Settimana del Black Friday Amazon: le migliori offerte su monitor e notebook

Dopo esserci occupati di smartphone, tablet, Tv, soundbar, cuffie e auricolari, è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori monitor e notebook in offerta per la settimana del Black Friday di Amazon.

In promozione su Amazon prodotti per tutte le tasche con sconti fino al 43%.

Di seguito una rassegna delle migliori promozioni disponibili. I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

Monitor LG 27? a 149 euro (sconto 40%)

Iniziamo la nostra rassegna dal monitor di LG 27ML600S da 27 pollici, con risoluzione Full HD. Modello Led IPS, con altoparlanti stereo integrati e due HDMI, in offerta a 149 euro, con uno sconto del 40%.

Samsung Smart Monitor M5 27? a 159 euro (sconto 47%)

Proseguiamo con il monitor M5 di Samsung, da 27 pollici e risoluzione Full HD, in offerta a 159 euro, scontato del 47%. Monitor che si contraddistingue per la presenza dello Smart Hub che include le più note piattaforme di streaming come Netflix e Youtube.

Acer Aspire 3 a 369 euro (sconto 36%)

Passiamo ora ai notebook partendo dal modello Acer Aspire 3 in offerta a 369 euro, scontato del 36%. Pc portatile con a bordo il processore Intel Core i3-1115G4, affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 512 GB. Non dimentichiamo lo schermo da 15,6 pollici Full HD ed il sistema operativo Windows 11.

Honor Magicbook X15 a 369 euro (sconto 43%)

Da Honor arriva il Magicbook X15 in offerta a 369 euro (sconto 43%). Cuore di questo laptop è il processore Intel Core i3-10110U, affiancato da 8 GB di Ram e da un SDD da 256 GB. Citiamo, infine, lo schermo da 15,6 pollici 1080p.

Lenovo IdeaPad 3 a 399 euro (sconto 25%)

Proseguiamo con il Pc portatile Lenovo IdeaPad 3 in offerta a 399 euro, con uno sconto del 25%. Laptop con a bordo il processore Intel Core i3-10110U affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Ricordiamo anche il display da 15,6 pollici Full HD ed il sistema operativo Windows 11S.

Huawei MateBook D14 a 429 euro (sconto 39%)

Da Huawei arriva il MateBook D14 proposto a 429 euro, con uno sconto del 39%. Cuore di questo notebook è il processore Intel Core i3-1115G4, affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Citiamo, infine, lo schermo da 14 pollici Full HD ed il sistema operativo Windows 11.

Notebook Gaming MSI a 899 euro (sconto 31%)

Nella nostra rassegna anche il notebook da gaming MSI GF63, in promozione a 899 euro, scontato del 31%. Pc portatile spinto dal processore Intel i7-11800H e con scheda grafica Nvidia RTX 3050. Non dimentichiamo la memoria con 16 GB di Ram e SSD da 512 GB. Infine lo schermo da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz.

Notebook Gaming MSI Katana a 1.199 euro (sconto 29%)

Da MSI arriva anche il notebook da gaming Katana GF66, in offerta a 1.199 euro con uno sconto del 29%. A bordo troviamo il processore Intel i7-12700H e la scheda grafica Nvidia RTX 3050Ti. Proseguiamo con la memoria: 16 GB di Ram e SSD da 1 TB. Concludiamo con lo schermo da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz.

