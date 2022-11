Black Friday: le migliori offerte sugli smartphone super resistenti e dall’elevata autonomia

Gli smartphone “rugged” sono una particolare categoria di cellulari pensata per resistere ad urti, cadute e al contatto con liquidi e polvere.

Prodotti che vantano una scocca rinforzata con parti in gomma, plastica e metallo ed in grado di sopportare anche lunghe immersioni in acqua.

Smartphone che possono essere utilizzati a temperature estreme e dotati, in molti casi, di una generosa batteria che consente un'autonomia anche di 3 giorni.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartphone rugged in offerta per il Black Friday di Amazon. Offerte esclusive per gli abbonati Prime (qui 30 giorni gratis).

I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

Blackview BV4900 Pro a 135 euro (sconto 15%)

Iniziamo la nostra rassegna dallo smartphone low cost Blackview BV4900 Pro in offerta per il Black Friday a 135 euro (sconto 15%). Smartphone con Android 12, display da 5,7 pollici HD e batteria da 5.580 mAh.

Ulefone Power Armor 13 a 348 euro (sconto 15%)

Proseguiamo la nostra rassegna con l’Ulefone Power Armor 13, in promozione a 348 euro, scontato del 15%. Cellulare con batteria da ben 13.200 mAh, camera principale da 48 MP e ampio schermo da 6,81 pollici.

Ulefone Power Armor 14 Pro a 220 euro (sconto 20%)

Da Ulefone arriva anche il modello Power Armor 14 Pro in promozione a 220 euro (sconto 20%). Smartphone rugged con Android 12, 128 GB di memoria e display da 6,52 pollici.

IIIF150 B1 Pro a 220 euro (sconto 20%)

Proseguiamo con lo smartphone rugged IIIF150 B1 Pro a 220 euro (sconto 20%). Cellulare con batteria da ben 10.000 mAh, fotocamera principale da 48 MP e camera per la visione notturna da 20 MP. Ricordiamo, infine, il display da 6,5 pollici Full HD+ ed il piccolo schermo posteriore.

Oukitel WP16 a 223 euro (sconto 20%)

Terminiamo la nostra rassegna con l’Oukitel WP16, in promozione a 223 euro e scontato del 20%. Cellulare con batteria da ben 10.600 mAh, camera per la visione notturna da 20 MP e 128 GB di memoria.

