Settimana Black Friday Amazon: le migliori offerte su videosorveglianza e domotica

Dopo esserci occupati di smartphone, tablet, Tv, soundbar, cuffie e notebook è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori prodotti per la nostra Smart Home in offerta per la settimana del Black Friday di Amazon.

In promozione su Amazon tanti prodotti di vario genere e per tutte le tasche, con sconti fino al 48%.

Di seguito una rassegna delle migliori promozioni disponibili. I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

Telecamera esterna Netatmo con faretto e sirena a 219 euro (sconto 37%)

Iniziamo la nostra rassegna dalla telecamera per esterno di Netatmo che integra un ottimo faretto smart ed una potente sirena. Camera WiFi con risoluzione Full HD e scheda da 16 GB integrata, dalle eccellenti prestazioni e con una completa app. Videocamera in promozione a 219 euro, con uno sconto del 37%.

Scopri di più su Amazon

Telecamera da esterno TP-Link a 49 euro (sconto 29%)

Nella nostra rassegna anche la telecamera per esterno di TP-Link, in promozione a 49 euro (sconto 29%). Camera con sensore da 4 MP, risoluzione QHD, visione notturna a colori e allarmi sonori e luminosi integrati.

Scopri di più su Amazon

Ripetitore WiFi TP-Link a 19 euro (sconto 23%)

Da TP-Link anche il ripetitore WiFi RE190, utile a potenziare la connettività Internet all?interno della nostra abitazione. Repeater con tecnologia Mesh e velocità combinata dual band fino a 750Mbps, in offerta a 19 euro, con uno sconto del 23%.

Scopri di più su Amazon

Telecamera da esterni eufy L20 a 119 euro (sconto 20%)

Proseguiamo la nostra rassegna con la telecamera di sicurezza per esterni SoloCam L20 di eufy, proposta a 119 euro, con uno sconto del 20%. Camera WiFi facile da installare, con faretto e risoluzione Full HD.

Scopri di più su Amazon

Termostato smart Netatmo a 109 euro (sconto 39%)

Proseguiamo la nostra rassegna con il termostato smart di Netatmo, in promozione a 109 euro (sconto 39%). Termostato WiFi controllabile anche da smartphone e dalle avanzate funzionalità come la funzione Auto-Adapt che integra le condizioni atmosferiche con le caratteristiche termiche dell?abitazione, per garantire la temperatura desiderata.

Scopri di più su Amazon

Power station Bluetti EB3A a 299 euro (sconto 25%)

Da Bluetti la power station Bluetti EB3A, in offerta a 299 euro, con uno sconto del 25%. Prodotto che integra una batteria da 268Wh, inverter e prese in corrente continua e alternata. Power station portatile, ricaricabile anche tramite pannelli solari fissi e mobili.

Scopri di più su Amazon

Presa intelligente Amazon a 12 euro (sconto 48%)

Nella nostra rassegna anche la presa intelligente Amazon in offerta a 12 euro (sconto 48%). Presa WiFi, controllabile da smartphone e tablet, compatibile con Alexa.

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere-lavapavimenti Ecovacs Deebot X1 da 799 euro (sconto 38%)

In offerta su Amazon anche tutta la gamma di robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot X1 proposti a partire da 799 euro (sconto 38%). Gamma che comprende i modelli Turbo, Plus e Omni, versatili e dalle ottime prestazioni.

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere-lavapavimenti Ecovacs Deebot N8 a 369 euro (sconto 38%)

Da Ecovacs anche il modello N8 proposto a 369 euro, con uno sconto del 38%. Modello con tecnologia di mappatura LIDAR, serbatoio separato per lo sporco e panno per il lavaggio dei pavimenti.

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere eufy RoboVac 11S Max a 169 euro (sconto 29%)

Proseguiamo la nostra rassegna con il robot aspirapolvere di eufy RoboVac 11S Max in offerta a 169 euro (sconto 29%). Robot con una potenza di 2.000 Pa, autonomia di 100 minuti e adatto ad ogni pavimento.

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere Shark Ai 360 a 349 euro (sconto 42%)

In promozione su Amazon anche il robot aspirapolvere Shark Ai 360 a 349 euro (sconto 42%). Robot con navigazione laser, base senza sacco per la raccolta della polvere e autonomia fino a due ore.

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere iRobot Roomba i3+552 a 399 euro (sconto 43%)

Nella nostra rassegna anche il robot aspirapolvere iRobot Roomba i3+552 a 399 euro (sconto 43%). Robot con serbatoio separato per la raccolta della polvere, potente sistema di pulizia e completa app.

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere yeedi vac Max a 219 euro (sconto 31% + coupon)

In offerta oggi anche il robot aspirapolvere yeedi vac Max proposto a 219 euro (sconto 31% + coupon di 20 euro). Modello con potenza di 3.000 PA, funzione lavapavimenti e autonomia di 200 minuti.

Scopri di più su Amazon

Aspirapolvere Tineco Pure One S15 a 399 euro (sconto 20%)

Concludiamo la nostra rassegna con l?aspirapolvere smart Tineco Pure One S15 a 399 euro (sconto 20%). Scopa a batteria, con connettività WiFi, app per smartphone ed in grado di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato.

Scopri di più su Amazon