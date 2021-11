Yankee Candle e Black Friday: una casa piena di colori e profumi a prezzi scontati

Colorate, con fragranze irresistibili e un design accattivante, le Yankee Candle, non sono semplici candele, ma sono degli elementi d’arredo in grado di diffondere note di profumi inconfondibili negli ambienti.

L’elegante giara trasparente con coperchio, contiene al suo interno candele in grado di profumare fino a 150 ore, perfette da utilizzare come idea regalo o per dare un tocco in più al nostro appartamento.

Se non riusciamo a resistere alle Yankee Candle, con il Black Friday anticipato fino al 18 novembre possiamo collezionare tutte le fragranze che preferiamo o pensare già ai regali di Natale. Scopriamo insieme tutte le essenze che riempiranno casa di un piacevole aroma.

Yankee Candle Christmas Cookie

Con l’avvicinarsi del Natale casa profuma di un piacevole aroma di biscotti e vaniglia, se non abbiamo tempo di preparare i dolci, possiamo ricreare lo stesso effetto con questa candela al gusto cookie.

Compra qui la Yankee Candle Christmas Cookie con uno sconto del 33%

Yankee Candle delizia alla mora e al fico

I profumi autunnali riscaldano l’ambiente e questa candela risponde al meglio all’esigenza di ricreare un clima caldo e avvolgente. La giara contiene al suo interno cera che ricorda un'invitante composizione di frutta, impreziosita da note di succosi mirtilli e fichi appena raccolti.

Compra qui la Yankee Candle delizia alla mora e al fico con uno sconto del 49%

Yankee Candle notte di mezza estate

Se abbiamo nostalgia dell’estate e degli odori tipici della bella stagione, basta accendere la candela e in un attimo ci sembrerà di stare in riva al mare o in una casa immersa nel verde grazie al piacevole aroma di muschio, patchouli, salvia e mogano.

Compra qui la Yankee Candle notte di mezza estate con uno sconto del 41%

Yankee Candle All Is Bright

Per creare un’atmosfera romantica le candele sono irrinunciabili, poi se vogliamo rendere la serata con il nostro partner indimenticabile, allora non possiamo farci sfuggire questa candela che mixa sapientemente scintillanti aromi agrumati tendenti al muschio bianco.

Compra qui la Yankee Candle All Is Bright con uno sconto del 35%

Yankee Candle Crisp Campfire

La cera delle candele può evocare profumi che ci riportano all’infanzia associate a fragranze irresistibili per i più golosi. Questa modello in giara è perfetto per chi non riesce a resistere ai dolci della tradizione! La candela ricorda mele appena raccolte che cuociono sul fuoco, una volta accese impossibile non fare un tuffo nel passato.

Compra qui la Yankee Candle Crisp Campfire con uno sconto del 35%

Yankee Candle Moonlit Cove

Per fuggire dalla routine, dagli impegni quotidiani e concedersi un momento di relax rimanendo comodamente seduti sul divano, basta accendere una candela e questa ci porterà in un attimo un’insenatura nascosta circondati da note di citronella, zenzero e l’odore tipico della vegetazione boschiva.

Compra qui la Yankee Candle Moonlit Cove con uno sconto del 32%

Yankee Candle Sweet Nothings

La famiglia, il lavoro e gli impegni quotidiani possono essere stressanti e per concederci una piccola coccola tutta per noi, la Yankee Candle è la soluzione ideale. Avvolgente, morbida, dolce: il suo aroma ci darà il giusto carico di energia per ricominciare la giornata.

Compra qui la Yankee Candle Sweet Nothing con uno sconto del 33%

Yankee Candle Wedding Day

Il matrimonio è una giornata importante e per renderla indimenticabile possiamo accompagnarla con profumi e note che ci ricorderanno per sempre questa esperienza. La candela total white è perfetta anche per chi vive con ansia questa giornata, l’aroma è una miscela sofisticata e calmante che si basa su aromi floreali e frutti delicati.

Compra qui la Yankee Candle Wedding Day con uno sconto del 33%