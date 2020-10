Il Black Friday inizia oggi: dal 26 ottobre al 19 novembre offerte per tutte le categorie

Prende il via oggi “Black Friday in anticipo”, l’evento di Amazon.it che permette a tutti i clienti di acquistare una selezione di prodotti di piccole e medie imprese e i marchi più popolari con offerte vantaggiose e grandi sconti su prodotti di ogni categoria: dai giocattoli alla moda, dall’elettronica agli articoli per la casa e la cucina, ai prodotti per la beauty routine e molto ancora