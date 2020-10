Per rilassarci e concederci un momento di pausa il tè o la tisana sono perfetti soprattutto quando vogliamo scaldarci in una fredda giornata autunnale.

Per gustare la nostra bevanda preferita sia a casa che in ufficio, il bollitore elettrico permette di avere acqua calda in pochi minuti e grazie alle offerte Amazon anche a prezzi convenienti.

Il bollitore H.Koenig in offerta con uno sconto del 59% ha una capacità di 1,2 litri e 1630 watt di potenza.

Progettato in acciaio inox è dotato di una base girevole a 360 gradi, un vetro graduato con indicatore del livello dell'acqua cosi come un indicatore luminoso di funzionamento.

Completato dal sistema di spegnimento automatico arresta l'apparecchio quando l'acqua ha raggiunto la temperatura desiderata.

Il design pratico e moderno, rende il bollitore H.Koenig adatto ad ogni cucina per un effetto elegante.