Bonus Mobilità bici e monopattini elettrici: scopri come utilizzarlo su Amazon

Sarà possibile richiedere il rimborso del bonus dal 4 novembre utilizzando una specifica applicazione web, in via di predisposizione, a cui si potrà accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Today Best raccoglie e giudica in maniera indipendente il meglio dei prodotti di ogni categoria. In alcuni casi possono esserci accordi che garantiscono a Today delle commissioni sulle vendite senza alcuna variazione sul prezzo finale per l'utente.