Cappa da incasso Samsung per una cucina senza odori ad un prezzo conveniente

Ciambelle, pollo al forno o patatine fritte, quando cuciniamo queste pietanze l'odore è invitante ma insistente. Non è raro che anche dopo alcune ore in casa rimangono gli aromi del pranzo o della cena e in autunno con le temperature basse diventa difficile aprire le finestre per arieggiare casa.

Per cucinare le nostre pietanze preferite senza avere cattivi odori, la cappa ad incasso della Samsung è l'elettrodomestico da avere in cucina, se poi è anche scontato del 43% è irrinunciabile.

Il modello elegante con alta capacità aspirante, offre una pulizia sempre ottimale. Il filtro in alluminio lavabile, dura nel tempo e ha una manutenzione semplice e veloce. La pulizia del filtro, piccolo e lavabile in lavastoviglie, può essere effettuata ogni 3/4 settimane.

Inoltre, è pensato per proteggere la ventola di scarico e prolungare la durata del motore, infatti, cattura, olio e polvere prima che vadano a intasare il motore o blocchino il flusso dell'aria.

La cappa incasso 60 cm offre sempre aria fresca in cucina grazie ad un’aspirazione a 3 velocità e una capacità di aspirazione max 392 m3/h,per rimuovere efficacemente fumi e odori.