Barbie Casa dei Sogni, la più desiderata in offerta con uno sconto del 45%

Passano gli anni, ma la Barbie rimane la bambola più amata dalle bambine perché permette di vivere fantastiche avventure e di sviluppare la loro fantasia. Nata nel 1959, nonostante abbia ben 63 anni, non li dimostra affatto perché è riuscita a stare al passo con i tempi e con i cambiamenti sociali.

La linea ispirata a personaggi femminili che hanno fatto la storia o ai mestieri, ha conquistato ancora più bambine che non vedono l’ora di arricchire la loro collezione con la casa dedicata alla loro bambola preferita.

In commercio ci sono differenti modelli, ognuno pronto a stupire le piccole come ad esempio:

Casa di Barbie grande : formata da numerose stanze, offre la possibilità di giocare e divertirsi in compagnia degli amici perché è possibile giocare contemporaneamente senza nessuna difficoltà. Curata nel particolare, ha numerosi accessori come mobili, oggetti di uso quotidiano e in alcuni casi è completata da luci e suoni per rendere ancora più coinvolgente il gioco

Casa di Barbie piccola : ideale nelle camerette bambini di dimensioni ridotte, è perfetta per giocare da sole o in compagnia di un'amichetta. Nonostante questo le stanze sono ampie e ben accessoriate con mobili a doppia funzione per vivere storie sempre diverse e non mettere limiti all'immaginazione

Casa di Barbie richiudibile: pensata per accontentare la voglia dei bimbi di giocare con la loro bambola preferita, questo modello è disponibile sia nella versione grande che piccola. La caratteristica principale è quella di potersi chiudere su sé stessa, diventando piccola e compatta, così da occupare poco spazio se non si ha una camera sufficientemente ampia, o da trasformarsi in una comoda valigetta perfetta da portare in viaggio

Riuscire a scegliere il modello da regalare è davvero difficile, ma se volete un aiuto in più, potete approfittare degli sconti Amazon e acquistare la casa dei sogni di Barbie con uno sconto del 45%.

È formata da 8 stanze distribuite su 3 piani: al pianterreno c’è la cucina con un salottino e il garage, al primo piano una soggiorno con il bagno e all’ultimo piano una camera da letto, con tanto di cabina armadio e un angolo dedicato al beauty. Per rendere davvero unica la casa, questa è completata da una piscina con scivolo e un ascensore funzionale con lo spazio pensato appositamente per far entrare facilmente la sedia a rotelle.

Perfetta per immaginare e sognare, la casa di Barbie è ricca di accessori 2 in 1 come il divano che diventa letto a castello, il camino che si trasforma in studio e un forno con il barbecue sul retro. Per rendere il gioco davvero divertente molti dei 70 accessori hanno elementi interattivi caratterizzati da luci e suoni, come ad esempio i fornelli, il bollitore del tè, lo scarico del WC e il forno con luce e timer.

Con questa casa i piccoli non vedranno l’ora di trascorrere ore in compagnia dei loro amichetti e vivere fantastiche avventure.