Black Friday: il Castello di Arendelle di Frozen 2 scontato del 38% solo per poche ore

I fan di Frozen adoreranno questo castello come regalo di compleanno o per Natale, grazie alle offerte del Black Friday solo per poche ore il Castello di Arendelle è scontato del 38% perfetto per far felici le piccole appassionate del cartone ad un prezzo conveniente.

Il nuovo Castello di Arendelle alto 1,5 m e largo 1,2 m è arricchito da cancelli pronti ad essere spalancati ed esplorare i 4 piani del castello e le 7 stanze:

primo piano: cucina, sala della musica e sala del trono;

secondo piano: toilette privata e camere da letto di Anna ed Elsa;

terzo piano: una biblioteca;

torre panoramica in cima al castello.

All'interno delle camere le piccole potranno giocare e divertirsi con i 14 accessori inclusi tra cui un pianoforte, una tavola imbandita, un trono e tanti altri. Una volta arrivate in cima Elsa o Anna grazie al terrazzo mobile e al supporto potranno essere spostate su e giù per il castello.

Per ricreare la magica atmosfera del regno di ghiaccio le giovani fan potranno premere un semplice pulsante sul terrazzo mobile e assisteranno ad uno spettacolo di luci coloratissimo ispirato alle Luci del Nord.

Per dare un tocco in più al Castello di Arendelle basta srotolare il tappeto estensibile davanti al trono e in pochi gesti immergersi in mille avventure.