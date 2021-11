Solo per poche ore il castello di Hogwarts ad un prezzo super scontato con le offerte del Black Friday

La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts è il luogo in cui Harry Potter e tutti i suoi compagni hanno compiuto i loro studi per diventare a tutti gli effetti dei veri e propri maghi.

Il castello con le sue torri in pietra e la sua struttura che ricorda i paesaggi inglesi, ha fatto vivere fantastiche avventure non solo al maghetto più famoso di sempre, ma anche ai suoi fan che sognavano di frequentare questa scuola magica con professori fuori dal comune. Per rivivere le stesse esperienze di Harry Potter direttamente a casa potete approfittare delle offerte del Black Friday e acquistare solo per poche ore il modellino della Ravensburger ad un prezzo super conveniente. Infatti, il castello di Hogwarts è in offerta con uno sconto del 48%.

Fantasia, impegno e magia sono i tratti distintivi della scuola e anche questo modellino non è da meno. Il puzzle in 3D è semplice e divertente da costruire in compagnia di amici o dei più piccoli con cui condividere la passione per le avventure di Harry Potter e rivivere le emozioni dei grandi eventi svolti nella Sala Grande: dal banchetto di Natale all’imperdibile evento dello Smistamento.

I 540 pezzi che compongono il puzzle sono tutti numerati, per rendere l’esperienza semplice e divertente, dovete iniziare dal numero 1 e continuare pezzo dopo pezzo fino alla fine, tutti i componenti sono modellati individualmente e la tecnologia Easyclick permette di incastrarli perfettamente senza l’utilizzo della colla.

Una volta montato misurerà circa 42x41x44 cm perfetto per trascorrere ore di divertimento tra magie e avventure! Inoltre, una volta terminato di giocare, diventa un oggetto di arredamento per tutti gli appassionati di magia e fantasy.