Colori e album a prezzi scontati per disegni bellissimi

I colori sono gli articoli di cancelleria più usati a scuola dalle elementari fino alle superiori. Per dare libero sfogo alla vostra creatività senza spendere molto non potete farvi sfuggire le offerte Amazon.

Set professionali, kit essenziali e variegati ogni accessorio è pensato per andare incontro alle esigenze degli studenti, vediamo i migliori articoli di cancelleria a prezzi scontati.

Album Fabriano

Perfetto per disegni a mano libera o tecnici, l'album Fabriano è un grande classico che ha accompagnato intere generazioni di studenti e di appassionati di disegno. La carta a superficie liscia ha un alto grado di collatura pensata per assorbire perfettamente l'inchiostro, resiste a diverse cancellature e a piccoli ritocchi con la lametta grazie alla grammatura 220g/m2. I 12 fogli 33x48 riquadrati sono perfetti per realizzare disegni tecnici senza sbagliare. L'album classico con 4 angoli, permette di fermare i singoli fogli per disegnare in modo sicuro e non correre il rischio di perderli.

Pro. I fogli sono di qualità.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Matite colorate acquarellabili Stabilo

Pensate per realizzare lavoretti scolastici o per uso professionale, le matite colorate possono essere utilizzate come semplici pastelli o trasformarsi in acquerelli. Non dovete fare altro che colorare il disegno, sfumarlo esercitando una pressione, differente a seconda della gradazione desiderata, e una volta terminato non vi resta che passare sul colore un pennello bagnato con acqua pulita. Le matite disponibili in 24 colori brillanti, sono racchiuse in una comoda scatola di metallo facile da trasportare che terrà al sicuro il contenuto. Grazie allo spessore del tratto di 2,8 mm e alla ricca applicazione di colore i vostri disegni saranno delle piccole opere d'arte!

Pro. I colori con l'acqua si miscelano bene.

Contro. Gli acquirenti che hanno acquistato le matite non hanno riscontrato difetti.

Pennarelli Giotto

Se avete in casa più bambini o volete condividere i pennarelli con i vostri compagni, allora il set school pack della Giotto è la scelta ideale. I 108 pennarelli di 12 colori differenti sono contenuti all'interno di un pratico contenitore da portare sempre con voi nello zaino o da lasciare in classe. Con questo set voi e i vostri amici potete usare contemporaneamente lo stesso colore senza inutili attese. Creati con inchiostri innocui e lavabili, sono dotati di una punta fine in fibra super resistente di lunga durata che non rientra mai. I colori tutti intensi, brillanti e sicuri, grazie al cappuccio ventilato e al tappo di sicurezza vi permetteranno di dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Pro. I colori sono brillanti e durano a lungo.

Contro. Gli scomparti divisori della scatola sono fragili.

Colori acrilici Arteza

I colori acrilici sono perfetti per chi ama dipingere, ma anche per i bambini che si avvicinano per la prima volta all'arte e alla pittura. La scatola contenente 12 tubetti permette di riconoscere facilmente i singoli colori e mantenerli sempre in ordine. Le tinte brillanti e fedeli sono ottenute da pigmenti opachi ad alta copertura che non sbiadiscono nel tempo. Ideali da utilizzare su tela, hanno un'ottima resa anche su superfici come stoffa e legno, la consistenza liquida ma densa, permette di mischiarli facilmente e di ottenere tutte le sfumature che volete. Atossici e certificati ACMI, possono essere usati in completa sicurezza sia dagli adulti sia dai bambini.

Pro. Si stendono facilmente e in modo omogeneo.

Contro. Sono adatti ad un uso amatoriale.

Acquerelli Ratel

Con il set di colori ad acquerello potete dare libero sfogo al vostro talento. I 36 colori ricchi, formati da pigmenti fini sono facilmente solubili in acqua per un risultato trasparente e delicato. I colori solidi e atossici di alta qualità, sono adatti ai bambini e agli adulti perchè estremamente sicuri. Facili da sfumare, asciugano rapidamente e resistono allo sbiadimento. Il set oltre ai colori comprende 2 penne a gancio, 2 pennelli con serbatoio d'acqua, 10 carte da acquerello tutto contenuto all'interno di una scatola di metallo, in cui il coperchio ha 3 partizioni da utilizzare come tavolozza per miscelare facilmente gli acquerelli.

Pro. I colori hanno un'ottima resa.

Contro. Ideali per chi vuole iniziare a dipingere con gli acquerelli.

Colla Pritt

Per realizzare lavoretti alla scuola materna o alle elementari avere una scorta di colla è fondamentale. Il set con 10 stick Pritt non può mancare tra gli accessori della scuola. Realizzata con un basso contenuto d'acqua la colla è efficace e a lunga durata, perfetta per essere applicata su carta e cartoncino evitando le increspature e il rischio di rovinare il lavoretto dei piccoli. Sicura sui bambini e sui vestiti può essere rimossa dai tessuti anche a basse temperature.

Pro. La colla è resistente e facile da utilizzare.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

