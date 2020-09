Colorland: tutti i prodotti a prezzi scontati su ShopToday

Rivivere i momenti più belli dell’estate, documentare la crescita dei bambini o fermare il frammento di un viaggio con uno scatto è sempre emozionante.

Le foto ci accompagnano nel corso della vita e se una volta il momento della stampa era il più emozionante, perchè finalmente si vedevano i paesaggi catturati dall'obiettivo, con l’avvento del digitale il fascino dell’attesa non c’è più.

Oggi abbiamo la possibilità di scattare, vedere se l'immagine ci piace e nel caso contrario farne una nuova, pronta ad essere archiviata in un file del pc.

Nonostante i progressi in ambito tecnologico, gli amanti della fotografia stampata sono sempre di più e negli ultimi anni si stanno diffondendo i fotolibri, album in cui si possono stampare le immagini più belle direttamente su pagine decorate.

Se gli scatti sono la nostra passione e l’album non è sufficiente, per rivivere i ricordi più divertenti e buffi possiamo farci tentare da quadri e fotocalamite pronti a decorare le pareti e il frigorifero.

Personalizzati e pieni di ricordi sono un regalo perfetto da fare a sè stessi e a chi ama sfogliare le fotografie. Se siete alla ricerca di un’idea ecco alcune proposte.

Fotolibri con 60 pagine

Se abbiamo lo ”scatto” facile e non riusciamo a scegliere le foto più belle, il fotolibro con 60 pagine è quello che fa per noi. L’album disponibile nel formato A4 20x20 e 30x30 ci permette di inserire un numero illimitato di foto per ogni pagina, racchiuse in una copertina in ecopelle o tela. Completamente personalizzabile possiamo progettarlo in base ai nostri gusti utilizzando i layout preimpostati e totalmente gratuiti. Non dobbiamo fare altro che utilizzare il software online gratuito disponibile 24 ore su 24 e progettare il fotolibro con calma grazie alla possibilità di realizzarlo in più sessioni.

Fotolibri con copertina rigida

L’album è un modo per conservare i ricordi e riviverli a distanza, per questo deve resistere al tempo e all’usura. Il fotolibro con copertina rigida, personalizzabile fronte e retro è perfetto per portarlo con noi in ogni occasione senza correre il rischio che si rovini. Per renderlo ancora più personale possiamo scegliere tra i formati A4, A5, 20x20 e 30x30. Ogni foto verrà stampata su carta satinata Silk 200 g/m2 e dobbiamo solo scegliere come valorizzarla al meglio inserendo testi, scritte, differenti layout e clip arts gratuiti.

Forocalamite

Scegliere i souvenir della vacanza da portare ad amici e parenti è sempre difficile. Se non amiamo fare regali banali, ma siamo alla ricerca di un’idea originale possiamo scegliere le fotocalamite. Il set formato da 6 magneti in formato quadrato 9x9 è pronto per abbellire il frigo con scatti meravigliosi e unici. La stampa ad alogeno d’argento su carta fotografica rende la fotocalamita resistente ai graffi e alle impronte. Personalizzabili con testi e scritte dobbiamo solo realizzare uno magnete differente dall’altro e avere sei souvenir unici.

Foto su tela

I quadri sono un modo per arredare casa, a volte però risultano impersonali. Per avere un elemento d’arredo che rispecchi in pieno la nostra personalità possiamo scegliere di far stampare le foto di un paesaggio o della nostra famiglia direttamente su tela. Perfetti per creare una piccola composizione i quadri delle dimensioni 20x30 o 30x30 sono disponibili nel formato orizzontale, verticale o quadrato. La foto stampata su tela di alta qualità è montata su un telaio in legno di 2 cm. Non ci resta che scegliere come realizzare il quadro attraverso un software online gratuito disponibile 24 su 24 e una volta stampato appenderlo alla parete grazie al gancio per fissaggio incluso.

