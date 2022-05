Casa sempre fresca con il climatizzatore portatile Pinguino Compact De’ Longhi in offerta con uno sconto del 20%

L’estate ormai è arrivata e con lei anche il caldo! Le vacanze sono ancora lontane e per resistere alle alte temperature a casa o riuscire a concentrarci al lavoro abbiamo bisogno di un ambiente climatizzato. Siamo alla ricerca di un condizionatore che occupi poco spazio? Pinguino Compact della De’ Longhi è un efficiente e compatto climatizzatore portatile disponibile su Amazon con uno sconto del 20%

La struttura dell’apparecchio è stata progettata per occupare poco spazio con un ingombro ridotto del 40% rispetto agli altri condizionatori della gamma De’ Longhi e assicurare un funzionamento semplice e intuitivo. L’interfaccia con tasti soft touch e display LCD è facile da utilizzare, inoltre, il funzionamento è supportato da un telecomando incluso con il quale possiamo gestire tutte le funzioni come:

Temperatura

Velocità della ventola

timer

Raffreddamento

Deumidificazione

Ventilazione

L’apparecchio eco-friendly può essere utilizzato in ogni momento della giornata perché utilizza il gas refrigerante R290 molto più ecologico rispetto al tradizionale R410A e appartiene alla classa energetica A perfetto per assicurare un clima refrigerato, ma con un notevole risparmio in bolletta.

Le calde notti estive non saranno più un problema con questo condizionatore caratterizzato da un livello di pressione sonora da 47 a 52 dB(A) se decidiamo di impostarlo alla velocità minima, delle 3 disponibili, per godere del fresco senza il fastidio del rumore.

Non resta che utilizzarlo ogni volta che ne abbiamo bisogno e in ogni camera della stanza, infatti, le ruote piroettanti e le maniglie permettono di spostarlo da un ambiente all’altro senza alcuni sforzo e riporlo facilmente una volta terminato l’utilizzo.