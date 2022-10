Il contorno occhi completamente biologico e naturale in offerta a soli 7,19€

Il bio siero Micro Crystal Neovitae all?acido ialuronico è un contorno occhi completamente biologico e naturale che protegge la cute dalle aggressioni esterne ed idrata la pelle, conferendole elasticità e luminosità.

Questo siero viso biologico, infatti, è ideale da utilizzare anche come contorno occhi ed è arricchito con:

micro cristalli di acido ialuronico puro, che penetrano negli strati più profondi dell?epidermide creando un film superficiale non occludente e intervengono nei processi cellullari connessi sia alla riparazione dei tessuti che al riempimento temporaneo delle piccole rughe , conferendo alla pelle elasticità e luminosità;

, conferendo alla pelle elasticità e luminosità; cellulosa microcristallina di origine vegetale, che svolge un'azione filler anti-rughe, grazie al suo effetto riempitivo immediato ed ha un elevato potere assorbente, rendendo il cosmetico più apprezzabile dalla pelle, anche da quella grassa.

Inoltre, grazie alla potente azione antiossidante della Vitamina C, questo siero viso naturale contrasta gli effetti dell'invecchiamento cutaneo, combattendo i radicali liberi e contribuendo al sollevamento delle rughe, e contribuisce alla rigenerazione dei tessuti, combattendo i segni dell'invecchiamento in maniera completamente naturale e lasciando la pelle liscia e luminosa.

Made in Italy, biologico, naturale e vegano, il siero viso Neovitae è completamente prodotto in laboratori italiani (Milano), con ingredienti provenienti da coltivazioni Biologiche e non è testato sugli animali per sposarsi perfettamente con la filosofia ecologica e di rispetto della natura del brand.

Inoltre, può essere utilizzato sul viso, sul contorno occhi e sul collo e su tutti i tipi di pelle, tra cui pelli sensibili, secche e miste.

Ingredienti:

Aqua, Microcrystalline Cellulose, Ascorbic Acid, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Sodium Benzoate, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Citric Acid, Potassium Sorbate, Cellulose Gum, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract.



Pro:

prodotto completamente naturale con ottimo INCI;

con ottimo INCI; efficace, svolge un ottimo effetto tensore immediato;

lascia la pelle più tonica e idratata;

privo di profumo e biologico,

ha un'ottima consistenza e si assorbe in fretta senza lasciare unto o residui.

Contro:

l?effetto rimpolpante non è immediato, ma si ottiene con applicazioni costanti due volte al giorno.

