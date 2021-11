Offerte Black Friday: la crema viso anti-età Lierac Premium la Crème Soyeuse scontata al 41%

La crema viso anti-età la Crème Soyeuse di Lierac Premium è la scelta perfetta per tutte quelle donne in cerca di un efficace prodotto anti-età, che corregga davvero i segni dell’invecchiamento e che coccoli la pelle grazie ad una texture attiva dallo straordinario piacere sensoriale. Con le offerte del Black Friday puoi acquistare la crema viso anti-età Lierac Premium la Crème Soyeuse, solo per pochi giorni, a 67,99€, con uno sconto del 41%.

Questo elisir anti-età, infatti, si avvale del complesso Premium Cellular (8,5%), un’associazione inedita di principi attivi che combattono l’invecchiamento cutaneo (Esapeptide FX) e ne favoriscono la riparazione (Terpenoide), associato all’acido ialuronico puro in soluzione al 5%, al concentrato idratante opacizzante in soluzione al 10% e arricchito da estratti di fiori neri rari e preziosi, quali l’Orchidea Nera, la Rosa Nera e il Papavero Nero, che assicurano un’azione protettiva e ripristinano l’equilibrio della pelle.

Dalla texture vellutata, soffice e corposa, che si applica facilmente, si asciuga velocemente, e ricostituisce la pelle offrendo uno straordinario finish opaco, la Crème Soyeuse è una crema viso che idrata intensamente e opacizza la pelle, donando un comfort eccezionale e correggendo giorno dopo giorno tutti i segni dell'età. Ispirata alla medicina rigenerativa, questa crema viso dalla profumazione lieve ma irresistibile idrata e opacizza, per un finish mat e impercettibile, e corregge tutti i segni dell'età, come:

rughe lievi e profonde

lievi e profonde perdita di densità

rilassamento

irregolarità del colorito

pori dilatati

macchie

donando compattezza e volume al viso, un colorito più luminoso, e rendendo la pelle più densa e dalla grana affinata. Dopo 4 settimane di utilizzo il viso risplende di giovinezza, la pelle è come rimpolpata, la luminosità del colorito è ravvivata e le irregolarità della pelle risultano attenuate.

La Crème Soyeuse di Lierac Premium è quindi un crema viso anti-età per la pelle da normale a mista, dalla fragranza sofisticata e femminile con note di gelsomino, iris e muschio, davvero efficace contro rughe, segni dell’età e imperfezioni: un rituale anti-età d’eccellenza da applicare mattina e sera, da sola o dopo Premium Siero. Approfitta delle offerte del Black Friday e acquista la crema viso anti-età la Crème Soyeuse di Lierac Premium, in offerta solo per pochi giorni a 67,99€, con uno sconto del 41%.

Pro: idrata la pelle, rendendola più tonica, luminosa, compatta, opacizzata e vellutata già dalle prime applicazioni.

Contro: il prezzo pieno è troppo alto, ma è reso accessibile grazie all’offerta del Black Friday.

Scoprila in offerta su Amazon.it



Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!