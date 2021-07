Solo per oggi la crema antirughe per il contorno occhi di Kleem Organics a 11,97 €

Una crema viso antirughe efficace e arricchita con acido ialuronico puro e vitamina C in offerta con il 60% di sconto

La crema per il contorno occhi è un prodotto utilizzato soprattutto per garantire una corretta idratazione della zona perioculare e contrastarne le imperfezioni. Grazie alla texture leggera e alla capacità di idratare ed ammorbidire la cute in profondità e contrastare problematiche come inestetismi, rughe o semplicemente regalare immediata freschezza allo sguardo, questo prezioso trattamento skincare sta diventando sempre di più un elemento integrante della beauty routine femminile.

Solo per oggi, grazie alle offerte Amazon puoi trovare la crema antirughe per il contorno occhi con acido ialuronico puro e vitamina C di Kleem Organics a soli 11,97 ?, con uno sconto del 60%.

Questa crema nutriente e idratante per il contorno occhi garantisce un visibile effetto anti-età riducendo rughe, macchie e occhiaie in sole sei settimane; è infatti formulata con ingredienti naturali e biologici attentamente selezionati per rassodare, proteggere e illuminare la struttura unica della pelle più sottile e sensibile del contorno occhi, trattando specificamente i 5 segni visibili dell'invecchiamento intorno alla zona degli occhi: rughe, borse, rilassamento cutaneo, occhiaie e zampe di gallina.

Dalla texture leggera, questa crema si assorbe istantaneamente lasciando a lungo una sensazione di freschezza e idratazione sulla pelle, e senza ungere. Inoltre, è stata formulata specificamente per la pelle più delicata e sensibile, e grazie alla combinazione sinergica di ingredienti vegetali potenti ma delicati che nutrono, levigano e rinnovano la pelle intorno agli occhi, la

crema antirughe di Kleem Organics si prenderà cura del, cancellando i segni di stanchezza, gonfiore e mancanza di tono, sbiadendo al contempo lee levigando le, per uno sguardo più riposato, luminoso e radiosio.

Ideale anche per la stratificazione sotto la protezione solare e il trucco e perfetta per donne e uomini dai 25 anni in su, la crema antirughe per il contorno occhi di Kleem Organics, grazie alla formulazione con il 20% di vitamina C altamente stabilizzata e il 10% di acido ialuronico puro:

ripara, riducendo drasticamente la formazione di linee, rughe , borse e occhiaie ;

, borse e ; fortifica, grazie alla tecnologia Matrixyl 3000 che rinforza la pelle delicata intorno agli occhi;

idrata, nutrendo intensamente per 24 ore con una doppia infusione concentrata di Acido Ialuronico;

elimina il gonfiore;

migliora il colorito, rendendolo complessivamente più chiaro e luminoso;

uniforma il tono della pelle, rendendolo più compatto e levigato.

Inoltre, è priva di parabeni, ingredienti tossici o irritanti, coloranti, ingredienti chimici aggiunti e alcol, cruelty free e non comedogenica.