Solo per oggi la crema viso antirughe di Kleem Organics in offerta con il 59% di sconto

Solo per oggi, grazie all'evento Amazon Black Friday, trovi in offerta la crema viso antirughe di Kleem Organics a soli 14,42?, con uno sconto del 59%.

La crema antirughe di Kleem Organics offre un mix innovativo di ingredienti noti per ridurre la comparsa di linee sottili, rughe, macchie della pelle e perdita di tono: grazie alla sua composizione unica di ingredienti bio attivi, infatti, questa crema viso contribuisce a mantenere la pelle sana, idratata e liscia e a rallentare il processo di invecchiamento, nutrendo e ringiovanendo la pelle in profondità.

Ideale da applicare alla sera, questa crema ha una consistenza leggera ma ricca, che si assorbe immediatamente, e non lascia alcuna sensazione di oleosità, non irrita la pelle e non causa comedoni. Lascia la pelle piacevolmente fresca e compatta tutto il giorno e garantisce idratazione fino 72 ore.



La crema viso antirughe di Kleem Organics, grazie agli ingredienti organici con cui è formulata, tra cui Retinolo, Acido Ialuronico puro, Vitamina E ed Olio di Jojoba, svolge un'efficace azione antietà e:

reintegra l'idratazione e l'umidità nella pelle, rendendola compatta, luminosa e giovane;

riduce i segni del tempo e le macchie del viso attraverso il rinnovamento cellulare;

ripristina l'elasticità della pelle attraverso l'idratazione profonda e la produzione di collagene;

rivitalizza il tono della pelle donandole nutrimento e aumentando la circolazione sanguigna;

stimola la produzione di collagene, rassodando e levigando le linee sottili e le rughe per una pelle radiosa, sana e ricostituita.

Inoltre, questa crema viso è adatta a uomini e donne dai 25 anni in su e per pelli grasse, miste e sensibili, non è testata sugli animali, ha una garanzia di 60 giorni soddisfatti o rimborsati ed è priva di ingredienti chimici, parabeni, petrolati, siliconi, Peg, allergeni, Ogm e profumi di sintesi.



Scoprila in offerta su Amazon.it