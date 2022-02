Pelle grassa: le creme viso in offerta

La pelle grassa e mista si caratterizza per la zona T - ovvero naso, mento e fronte - lucida e per la presenza di pori dilatati e impurità, spesso accompagnate da imperfezioni come acne e punti neri, dovute ad una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole sebacee della pelle.

Per riuscire a combattere questo tipo di problema è quindi molto importante individuare i prodotti di bellezza adeguati, capaci di rimuovere le impurità e di tenere sotto controllo la produzione di sebo, opacizzando e purificando la pelle senza però stressarla o seccarla eccessivamente.

Abbiamo quindi selezionato le migliori creme viso per la pelle grassa in offerta su Amazon, con soluzioni alla portata di tutte!

Lierac Sebologie ? Siero Viso Giorno e Notte Purificante e Anti Imperfezioni

Lierac Sebologie è un siero doppio concentrato, giorno e notte, ottimale per la pelle da mista a grassa. La formula giorno riduce la produzione di sebo, mentre la formula notte leviga, purifica la pelle e richiude i pori. Dalla fragranza fresca e delicata, dalle note vellutate di pesca, uva e legni pregiati, questo siero viso regola l'iperseborrea, corregge le imperfezioni evidenti e rinnova la grana della pelle.

Crema viso pelle grassa e mista Fiori di Cipria

Fiori di Cipria è una crema viso per la pelle grassa e mista made in Italy ad effetto opacizzante, purificante e sebo equilibrante. Garantisce un effetto opacizzante e antilucido di lunga durata agendo da seboregolatore senza lasciare la pelle secca e garantendone l'idratazione.

Lierac Hydragenist Mat ? crema viso gel per pelle da Normale a Mista

Un gel crema dissetante, rimpolpante e idratante adatto per pelle da normale a mista. Basata sulla tecnica estetica dell'ossigenazione tissutale, questa crema ha una texture attiva in gel per un effetto reidratante, rimpolpante e opacizzante immediato. Inoltre, le micro polveri di riso opacizzante completano la formula per un effetto mat istantaneo.

Bio Crema Viso con Acido Ialuronico e Filtro Protezione Solare

Crema viso antirughe adatta alla pelle grassa e mista grazie a un?equilibrata combinazione di Acido Ialuronico a bassissimo peso molecolare e di Vitamine E ed A. Schiarente, illuminante, levigante, tonificante e idratante è un prodotto vegano e made in Italy ottimo anche come contorno occhi.

Crema Viso Antirughe contro Acne, Macchie e Cicatrici

Utilizzando esclusivamente materie prime 100% italiane proveniente da allevamenti selezionati e bava di lumaca pura, la Crema Giovanna Rose combatte i segni del tempo, le rughe d'espressione e gli inestetismi della pelle contrastando acne e punti neri.

Rowalu Crema Viso per Pelle Grassa e Mista con Filtro Solare

Hyaluronic Acid Cream di Rowalu è una crema viso per la pelle grassa che idrata, nutre e protegge la pelle. Arricchita con Acido Ialuronico ad azione rimpolpante ed idratante, ha una texture cremosa, si assorbe facilmente ed allo stesso tempo lascia la pelle idratata fino alla sera, senza ungere e ostruire i pori. Inoltre, grazie alla formulazione con SPF10 protegge il viso dai raggi UV anche in inverno!

Crema gel pelli miste o grasse di Bottega Verde

Fresca e leggera che come un sorbetto, la crema di Bottega Verde disseta la pelle, donando comfort prolungato e idratazione. Una crema favolosa per chi ha la pelle mista o tendente al lucido, la sua texture gel, dal tocco asciutto, fresca e leggera si fonde piacevolmente sulla pelle lasciandola setosa, fresca e mai grassa. Una spremuta di vitalità e benessere formulata con polpa di Kiwi e di Mela... per una bellezza al naturale!

Crema Viso per Pelli da Normali a Miste Acqua alle Rose

La Crema Idratante Rivitalizzante Acqua alle Rose idrata intensamente e rivitalizza aiutando a ricaricare la pelle d'acqua per tutto il giorno. La sua formula unica aiuta a mantenere il naturale livello di idratazione ed è studiata appositamente per le pelli normali o miste. La sua texture crema gel leggera e fresca, si spalma facilmente, si assorbe velocemente, non unge e lascia la pelle libera di respirare.

Aliobio Crema Viso per Brufoli, Acne e Macchie

La crema viso avanzata Aliobio è efficace nel bilanciare la produzione di acqua e olio tra la pelle, aiuta a ridurre le imperfezioni e ottenere una pelle dall'aspetto più omogeneo. Efficace nella pulizia dei pori ostruiti dall'eccesso di sebo e ideale per bilanciare la produzione di olio, questa crema aiuta a minimizzare l'aspetto dei pori e a ridurre la comparsa di brufoli, regalando una pelle sana e luminosa.

