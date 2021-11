Black Friday: i cuocipappa in offerta per lo svezzamento dei neonati

La fase dello svezzamento è un periodo molto importante per il neonato e per i neogenitori, perché il piccolo passa dal latte ai primi cibi solidi. Se volete preparare i pasti direttamente a casa, il cuocipappa diventa lo strumento indispensabile per preparare cibi sani e gustosi.

Questi apparecchi permettono di cuocere carne, pesce, frutta e verdure al vapore e possono essere dotati di funzionalità aggiuntive come scaldabiberon, scongelamento o sterilizzazione.

Per avere un cuocipappa adatto ad una fase così importante per i piccoli, il Black Friday in anticipo è l’occasione adatta per acquistare gli apparecchi migliori a prezzi scontatissimi.

Philips Avent EasyPappa multifunzione 2 in 1

Pasti nutrienti e sani, verranno cotti al vapore, adatti ad ogni fase della crescita del neonato. L’apparecchio inoltre, frulla, tritta, omogenizza, scongela e riscalda le pappe fatte in casa. La forma compatta e il design essenziale occupa poco spazio ed è composto da un mixer separato dalla base per essere utilizzato in modo indipendente. Le impostazioni intuitive, i materiali senza BPA e il ricettario incluso permettono di affrontare con semplicità la fase dello svezzamento.

Cuocipappa multifunzione cottura a vapore

Il cuocipappa omogeneizzatore ha una capienza di 450 ml, quindi consente di preparare fino a due/tre pasti quotidiani. Comodo e intuitivo è possibile preparare le pappe in soli 10 minuti e scaldare il cibo in pochissimo tempo. Perfetto su ogni tipo di alimento, le lame in acciaio inox garantiscono massime prestazioni e durata nel tempo. Realizzato in materiale ABS, è in grado di preparare un'ottima pappa e nello stesso tempo è un apparecchio che può essere utilizzato dal resto della famiglia, anche quando il bimbo sarà ormai cresciuto.

Babymoov Nutribaby Robot da cucina

Il cuocipappa accompagna tutti i genitori nella realizzazione di ricette sane e saporite in modo semplice perché scalda e sterilizza biberon, cuoce a vapore e frulla contemporaneamente, scongela e cuoce anche le uova. Inoltre, l’apparecchio permette una cottura separata degli ingredienti, per preservare i sapori e le vitamine. Il robot 5 in 1 cuoce a vapore, frulla, scalda tutti i tipi di biberon e omogeneizzati, sterilizza e scongela. Grazie a 2 allarmi (visivo e sonoro) avverte quando il ciclo di cottura è terminato, quando il livello dell'acqua è insufficiente o quando il collegamento è errato.

Babymoov Nutribaby+ Robot multifunzione 6 in 1

L’apparecchio 6 in 1, ha 6 funzioni pre-programmate: cuocere a vapore, frullare, scongelare, riscaldare omogeneizzati, sterilizzare e riscaldare biberon (fino a 3 contemporaneamente) pensato per rispettate i tempi di cottura di ogni alimento con i cestelli indipendenti, le vitamine e i sapori sono preservati grazie al recipiente per l’acqua di cottura. Grazie alla capacità di 2.2 L, 1500 ml in cottura, 700 ml in funzione frullatore è anche dotato di un timer, di un allarme sonoro e visivo, ma anche dello spegnimento automatico. Semplice e intuitivo, il pannello di controllo permette di preparare la pappa in pochi minuti.

Béaba Babycook Duo cuocipappa omogeneizzatore

Il robot 4 in 1 cuoce a vapore, frulla, scongela e riscalda grazie alla capacità XXL e permette di preparare quantità maggiori in poco tempo. Il cestello di cottura rimovibile, permette di recuperare l’acqua di cottura ricca di vitamine e minerali, inoltre, il dosatore d'acqua integrato sul cestello facilita il dosaggio dell’acqua da mettere nel contenitore. L’apparecchio può cuocere simultaneamente 2 preparazioni e preservare i sapori e gli odori di ognuna, grazie anche alla cottura a vapore rapida in 15 minuti.

