Cyber Monday: le migliori offerte su Tv, tablet, cuffie e tanto altro

Terminato il Black Friday è ora del Cyber Monday con tante offerte anche dal mondo della tecnologia.

In promozione prodotti hi-tech di vario genere come smartwatch e monitor di LG e in offerta anche il versatile e potente tablet convertibile Microsoft Surface Pro 7 ed un mouse da gaming low cost di Razer.

Non mancano, inoltre, auricolari Sony con cancellazione dei rumori ambientali, un TV LG da ben 60 pollici ed un videoproiettore a meno di 100 euro.

Le offerte possono subire variazioni.



Smartwatch Amazfit GTR42 a 95 euro scontato del 31%

Iniziamo la nostra rassegna dallo smartwatch Amazfit GTR42 con schermo Amoled e autonomia fino a 24 giorni. Orologio impermeabile dotato di GPS e 12 modalità sportive.

Monitor 24" LG a 119 euro scontato del 33%

Passiamo al monitor di LG 24ML600S. Un modello da 24 pollici, Full HD, LED, IPS con audio stereo da 10W e porte HDMI e VGA.

Microsoft Surface Pro 7 a 1.449 euro scontato del 15%

In offerta per il Cyber Monday anche il tablet convertibile Microsoft Surface Pro 7 da 12,3 pollici, con a bordo il processore Intel Core i7, 16 GB di Ram e SSD da 256 GB.

Mouse Razer Basilisk Mercury a 43 euro scontato del 38%

Nella nostra rassegna anche il mouse da gaming Razer Basilisk Mercury con sensore da 16.000 DPI. Non dimentichiamo i tasti meccanici, con una resistenza fino a 50 milioni di clic.

Cuffie Sony WF-1000XM3 a 149 euro scontate del 40%

Sony propone per il Cyber Monday gli auricolari WF-1000XM3. Cuffie Bluetooth completamente wireless, con cancellazione attiva dei rumori ambientali e autonomia fino a 32 ore.

Smart TV 60 pollici LG a 499 euro scontata del 60%

Da LG arriva, invece, in offerta il TV 60UN71006LB da ben 60 pollici. Un TV LED 4K con a bordo la piattaforma Smart TV WebOS compatibile con le principali App tra cui Disney+, Netflix, NOW TV, Prime Video, Raiplay e tante altre.

Videoproiettore HD Yaber, con schermo incluso, a 87 euro scontato del 66%

Concludiamo la nostra rassegna con il videoproiettore di Yaber. Un modello con risoluzione nativa HD e schermo di proiezione incluso. Proiettore con casse stereo integrate e connessione WiFi.

