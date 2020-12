Regali di Natale a domicilio: 5 idee originali da far recapitare

Quest’anno il Natale senza dubbio sarà diverso da quelli passati, ma non per questo meno memorabile. Il distanziamento sociale ci costringe a stare lontano dalle persone a cui vogliamo bene. Pranzi e cene non potranno essere come quelli a cui siamo abituati e di conseguenza anche lo scambio dei regali sarà più complicato.

Le restrizioni hanno rivoluzionato il modo di fare shopping, però con l’aiuto di internet e pochi click si può superare anche questo ostacolo. Il delivery permette di far recapitare a parenti e amici il dono da mettere sotto l’albero.

Se è la prima volta che fate acquisti online, oppure non avete avuto ancora l’intuizione giusta, abbiamo in serbo per voi alcune idee originali per far sentire a chiunque quanto siamo vicini anche a distanza.

Panettone tradizionale

Non c’è pranzo di Natale che si rispetti che non si concluda con una bella fetta di panettone. Soffice e gustoso è il simbolo della tradizione natalizia, anche se le sue origini vanno ricercate nel nord Italia, ha conquistato tutto lo stivale. Quindi per far sentire la nostra vicinanza ai nostri cari anche se non possiamo essere con loro a tavola, un’idea originale e deliziosa è regalare il panettone realizzato dalle sapienti mani di Stefano Lorenzoni, pasticcere aretino premiato al Mastro Panettone 2020. La ricetta preparata con pochi prodotti, ma tutti di qualità, farà di sicuro felici gli amanti del Natale. Come resistere al dolce realizzato con il lievito madre rinfrescato quotidianamente, ai canditi di agrumi, all’uvetta australiana e alla vaniglia in bacche bourbon del Madagascar che regalano al panettone il suo aroma inconfondibile? Questa delizia arriva comodamente a casa ad un prezzo super scontato, in una elegante confezione che contiene 750 gr di bontà.

Scopri come ricevere il panettone tradizionale scontato su shopToday

Pandoro Tradizionale

Se abbiamo parenti e amici che vogliono festeggiare il Natale come si deve, ma non amano canditi e uvetta, niente paura, la tradizione dolciaria italiana ha in serbo una gustosa sorpresa anche per loro: il pandoro. Realizzato dalla pasticceria La Perla di Torino che dal 1992 è famosa per ricreare nel suo laboratorio i dolci della tradizione dolciaria piemontese, è un’idea regalo originale e irresistibile. Una volta scartata l’elegante confezione realizzata a mano, i nostri cari verranno inebriati dall’inconfondibile aroma di burro e vaniglia. Morbido e soffice, il pandoro da un chilo sarà il fine pasto perfetto per festeggiare il Natale da nord a sud, grazie alla spedizione garantita in tutta Italia in 48 ore e ad un prezzo davvero conveniente

Scopri come ricevere il pandoro tradizionale scontato su shopToday

Confezione di vini

Natale è anche un bel brindisi, perché non farlo a distanza e magari con un vino di qualità? Se volete stupire una persona cara che ama questa bevanda, il regalo giusto per lui è una confezione di bottiglie. Il Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. dal colore rosso rubino intenso e dal profumo armonico e il Primitivo Piantaferro dal colore rosso violaceo e dal sapore caldo e avvolgente accompagnano alla perfezione primi piatti tradizionali o i secondi a base di carne e formaggi, tipiche ricette che possiamo ritrovare sulla tavola natalizia. Per accontentare anche i palati più esigenti potete scegliere la confezione da tre o sei bottiglie, ma per far conoscere l’eccellenza vitivinicola italiana, cosa ne pensate di una confezione regalo mista da 6 bottiglie che contiene entrambi i vini?

Scopri come ricevere la confezione di vini scontata su shopToday

Box Pistacchio Addicted di Ammu Cannoli

Ricotta, canditi e l’inconfondibile cialda avete capito già che stiamo parlando dei cannoli siciliani. Questo dolce è la perfetta conclusione per tanti pasti e a Natale non possono proprio mancare. Se i vostri cari amano il dolce siciliano, ma non sono molto esperti in cucina arriva in loro aiuto la Box Pistacchio Addicted di Ammu Cannoli. La scatola contiene un kit con 5 cialde tradizionali per preparare il cannolo al pistacchio, ma anche la crema spalmabile al pistacchio da 190 gr e per completare il tutto un delizioso pesto di Pistacchio da 200 gr. Basterà un semplice morso e in un attimo si verrà catapultati in Sicilia!

Scopri come ricevere la Box Pistacchio Addicted di Ammu Cannoli scontata su shopToday

Calze della Befana

Anche se la Befana è ancora lontana nessuno ci impedisce di pensare al simbolo della festa del 6 gennaio: la calza. Se volete rompere la tradizione e fare un regalo originale a chi non si perde neanche una partita di calcio, questa calza personalizzata è la scelta ideale. I colori sono quelli della squadra del cuore con tanto di stemma in evidenza. É disponibile per i tifosi di Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Genoa e Atalanta che non vedranno l’ora di esporla e soprattutto scoprirne il contenuto. Cioccolato al latte, fondente e tante sorprese aspettano solo di essere scartate e gustate!

Scopri come ricevere le Calze della Befana scontate su shopToday