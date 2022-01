De'Longhi, Kenwood e Braun: scopri le offerte per una casa smart

Macchine del caffè, impastatrici e forni elettrici, con l’arrivo di gennaio si rinnova il guardaroba, perché non farlo anche con gli elettrodomestici?

Pensate sia impossibile acquistare il necessario per avere una casa smart spendendo poco? Con De’ Longhi, Kenwood e Braun è possibile rinnovare casa grazie a numerosi prodotti in super sconto.

Scopriamo tutte le offerte!

De’ Longhi

Macchina Perfetto Magnifica S

La macchina per il caffè automatica permette di personalizzare il caffè, dovete solo scegliere tra quello corto o lungo, ma anche decidere se utilizzare i chicchi o la polvere di caffè. Il modello è dotato di montalatte per preparare deliziosi cappuccini e scegliere la densità ottimale della schiuma! Con la macina chicchi potrete scegliere fino a 13 livelli di macinatura, mentre la manopola permette di selezionare l’intensità dell’aroma. Facile da pulire, la griglia della vaschetta raccogli gocce può essere lavata in lavastoviglie per offrire una pulizia ottimale.

Scopri dove acquistare la macchina Perfetto Magnifica S scontata del 25%

Clicca qui per scoprire tutte le macchinette automatiche in offerta

Macchina da caffè Dedica

La macchina realizzata in metallo, ha dimensioni contenute e consente di realizzare il caffè personalizzato grazie alla funzione Flow Stop. Bastano solo 40 secondi e la macchinetta è pronta a preparare il caffè o il cappuccino con il cappuccinatore regolabile pensato per schiumare il latte o aggiungere vapore per un ottimo latte macchiato. Ottima per il risparmio energetico si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo.

Scopri dove acquistare la macchina da caffè Dedica scontata del 29%

Clicca qui per scoprire tutte le macchinette manuali in offerta

Tasciugo AriaDry deumidificatore

Con l’autunno e le giornate piovose, il deumidificare è indispensabile e riesce a rimuovere fino a 6 L di umidità al giorno. La tecnologia senza compressore utilizza la zeolite che grazie alla sua particolare porosità, riesce a catturare le molecole d’acqua con il vantaggio di mantenere costanti le performance di assorbimento dell’umidità anche alle basse temperature, a differenza dei tradizionali deumidificatori. Dotato di tre alette laterali per la distribuzione del calore, la sua tecnologia speciale senza compressore, emette solo 34db, ed è indicato anche durante le ore notturne

Scopri dove acquistare il deumidificatore Tasciugo AriaDry scontato del 30%

Clicca qui per scoprire tutti i purificatori in offerta

Maxi forno elettrico

Il forno elettrico con capacità di 32 litri ha lo spegnimento automatico e un segnale acustico che segnala la fine della cottura. L’elettrodomestico è in grado di cucinare alla perfezione tutte le ricette grazie al termostato regolabile da 80 a 220°C. Dotata di sette funzioni di cottura: ventilata, Heat Convection, tradizionale, grill, funzione gratinatura, scongelamento, girarrosto e mantenimento in caldo è facile da utilizzare grazie al pannello intuitivo con tre manopole multifunzione.

Scopri dove acquistare il Maxi forno elettrico scontata del 23%

Clicca qui per scoprire tutti i forni in offerta

Kenwood

Impastatrice planetaria Kitchen Machine kMix

Gli amanti della cucina troveranno un compagno ottimale nell’impastatrice Kmix! Sperimentare e provare piatti sempre nuovi sarà semplice e divertente con questo apparecchio, infatti, la regolazione elettronica delle velocità permette di lavorare evitando di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola. Dotata di frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce e frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi, può essere arricchita con 25 accessori acquistabili separatamente.

Scopri dove acquistare l’impastatrice planetaria Kitchen Machine kMix scontato del 37%

Clicca qui per scoprire tutte le impastatrici in offerta

Impastatrice planetaria Chef

Potente, versatile e robusta la Kenwood Chef è lo strumento indispensabile in cucina di cui non potrete fare a meno, la struttura in metallo pressofuso e finitura in silver ha una potenza di 1000W e una ciotola in acciaio inossidabile da 4,6L. Dotata di numerosi accessori come il frullatore in vetro termoresistente da 1,5 L e tritacarne per realizzare hamburger o salsicce direttamente in casa. In dotazione, inoltre, potete trovare la frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, frusta a filo per preparare soffici composti.

Scopri dove acquistare L'impastatrice planetaria Chef con uno sconto del 22%

Braun

MultiQuick 9 frullatore ad immersione

Il frullatore tritatutto multifunzione ha il sistema activebale che fa oscillare le lame verticalmente quando incontrano un ostacolo. Il potente motore da 1200 W è in grado di gestire anche gli ingredienti ed i composti più difficili da frullare come la frutta ed i tuberi, per zuppe e smoothie deliziosi. L’impugnatura ergonomica rende il frullatore ancora più confortevole da utilizzare, mentre la tecnologia Imode offre risultati precisi e facilità d'uso ed è possibile selezionare l'impostazione di velocità tra impulsi, bassa e alta velocità, per creare la vostra ricetta in pochi minuti. Il set è formato da un tritatutto da 1,25 l, un minitritatutto da 350 ml, uno schiacciapatate, una frusta a filo e un bicchiere graduato da 600 ml.

Scopri dove acquistare MultiQuick 9 frullatore ad immersione scontato del 36%

Clicca qui per scoprire tutti i mixer e frullatori in offerta

Spremiagrumi elettrico

Lo spremiagrumi Tribute Collection dotato di caraffa trasparente graduata da 350ml è pensata per un dosaggio preciso dei succhi, come cocktail di frutta o molto altro. Semplice da utilizzare non ha tasti superflui, per avviarlo basta introdurre un frutto e per arrestarlo è sufficiente sollevarlo, inoltre, la rotazione alternata a destra o a sinistra riduce al minimo la fatica necessaria, aumentando la quantità di succo estratta. Dotato di base antiscivolo basta scegliere la quantità di polpa desiderata e regolare facilmente la quantità di polpa di frutta ruotando la caraffa nel dosapolpa.

Scopri dove acquistare lo spremiagrumi elettrico con uno sconto del 40%