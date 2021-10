De'Longhi & Kenwood Days: scopri le offerte per una casa smart

Macchine del caffè, impastatrici e forni elettrici, con l’arrivo dell’autunno si rinnova il guardaroba, perché non farlo anche con gli elettrodomestici?

Pensate sia impossibile acquistare il necessario per avere una casa smart spendendo poco? Con De’ Longhi & Kenwood days fino al 9 ottobre è possibile rinnovare casa grazie a numerosi prodotti in super sconto.

Scopriamo tutte le offerte!

De’ Longhi

Macchina Perfetto Magnifica S

La macchina per il caffè automatica permette di personalizzare il caffè, dovete solo scegliere tra quello corto o lungo, ma anche decidere se utilizzare i chicchi o la polvere di caffè. Il modello è dotato di montalatte per preparare deliziosi cappuccini e scegliere la densità ottimale della schiuma! Con la macina chicchi potrete scegliere fino a 13 livelli di macinatura, mentre la manopola permette di selezionare l’intensità dell’aroma. Facile da pulire, la griglia della vaschetta raccogli gocce può essere lavata in lavastoviglie per offrire una pulizia ottimale.

Macchina da caffè Dedica

La macchina realizzata in metallo, ha dimensioni contenute e consente di realizzare il caffè personalizzato grazie alla funzione Flow Stop. Bastano solo 40 secondi e la macchinetta è pronta a preparare il caffè o il cappuccino con il cappuccinatore regolabile pensato per schiumare il latte o aggiungere vapore per un ottimo latte macchiato. Ottima per il risparmio energetico si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo.

Tasciugo AriaDry deumidificatore

Con l’autunno e le giornate piovose, il deumidificare è indispensabile e riesce a rimuovere fino a 12 L di umidità al giorno. La funzione Laundry, invece, aiuta a ridurre i tempi di asciugatura degli indumenti del 50%. Il deumidificatore è dotato di doppio stadio di filtrazione: filtro antipolvere lavabile e filtro anti allergico per avere un ambiente pulito e privo di agenti inquinanti. L'apparecchio silenzioso, si arresta automaticamente quando è pieno.

Maxi forno elettrico

Il forno elettrico con capacità di 32 litri ha lo spegnimento automatico e un segnale acustico che segnala la fine della cottura. L’elettrodomestico è in grado di cucinare alla perfezione tutte le ricette grazie al termostato regolabile da 80 a 220°C. Dotata di sette funzioni di cottura: ventilata, Heat Convection, tradizionale, grill, funzione gratinatura, scongelamento, girarrosto e mantenimento in caldo è facile da utilizzare grazie al pannello intuitivo con tre manopole multifunzione.

Kenwood

Impastatrice planetaria Kitchen Machine kMix

Gli amanti della cucina troveranno un compagno ottimale nell’impastatrice Kmix! Sperimentare ed provare piatti sempre nuovi sarà semplice e divertente con questo apparecchio, infatti, la regolazione elettronica delle velocità permette di lavorare evitando di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola. Dotata di frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce e frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi, può essere arricchita con 25 accessori acquistabili separatamente.

Mixer ad immersione

Il frullatore tritatutto multifunzione, ha il sistema tribale con lame che si muovono lungo 3 diverse traiettorie. Il potente motore da 800 W è in grado di gestire anche gli ingredienti ed i composti più difficili da frullare come la frutta ed i tuberi, per zuppe e smoothie deliziosi. L’impugnatura ergonomica rende il frullatore ancora più confortevole da utilizzare, infatti, il materiale Suregrip assicura una presa solida per utilizzarlo in totale sicurezza. Il set è formato da un tritatutto da 0.5 L, uno schiacciaverdure in metallo, una frusta a filo in acciaio inox e un bicchiere graduato da 0.75 ml, in plastica senza BPA, con coperchio e manico.

