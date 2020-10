Viaggiare sicuri è possibile grazie a Tippy Pad il dispositivo anti abbandono scontato del 28%

Con gli impegni e la vita frenetica, i genitori hanno bisogno di un aiuto in più che arriva dal dispositivo anti abbandono Tippy Pad. Il cuscinetto senza fili dotato di speciali sensori, grazie alle offerte Amazon è disponibile con il 28% di sconto.

Facile da utilizzare, Tippy Pad si connette automaticamente nel momento in cui il bambino viene appoggiato sul seggiolino e si adatta ad ogni modello. Una volta scaricata, la app configura il profilo del dispositivo memorizzando all’interno i numeri di emergenza.

Il dispositivo invia un primo livello di allarme sonoro e visivo sullo smartphone se l’adulto si allontana dalla vettura con il bimbo a bordo. Se la notifica non viene disattivata dopo 40 secondi, in automatico partono 2 sms d’emergenza ai numeri preimpostati con le coordinate dell’avvenuto allarme.

Dotato di tecnologia di comunicazione Bluetooth Low Energy il livello della batteria è comodamente consultabile dall'app dedicata. Quando è scarico invia una notifica avvisando la necessità di ricaricare il dispositivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Della durata di 4 anni considerando un uso medio di 2 ore al giorno, la batteria di Tippy Pad resiste fino ad una temperatura di 80 gradi per muoversi in libertà e in totale sicurezza ad un prezzo scontato.