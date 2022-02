Solo per oggi il distributore automatico di cibo per cani e gatti in offerta con uno sconto del 15%

Lavoro e impegni ci portano spesso a stare fuori casa e quando abbiamo un cane o un gatto, la nostra preoccupazione è quella di prenderci cura di loro, soprattutto quando si parla di alimentazione. Non tutti hanno la possibilità di chiedere ad amici o parenti di controllare il peloso e dargli da mangiare negli orari stabiliti. In questo caso un aiuto può arrivare dal distributore automatico.

Con questo apparecchio possiamo programmare l’orario e la quantità del cibo, così da far mangiare regolarmente Fido e Micio anche quando non siamo in casa.

Il dispenser Puppy Kitty risponde ad ogni esigenza e ad un prezzo conveniente perché è in offerta con uno sconto del 15%.

L’apparecchio adatto per cani e gatti di taglia media e piccola, aiuterà i quattro zampe ad avere una routine alimentare con la giusta quantità di cibo, senza correre il rischio che mangino troppo o troppo poco.

Semplice e intuitivo, il dispenser unisce il design elegante allo sviluppo tecnologico, lo schermo touch screen è facile da regolare, basta tenere premuto il pulsante del microfono per registrare fino a 10 secondi di audio. In questo modo il nostro animale domestico verrà chiamato a mangiare da una voce familiare anche quando siamo lontani da casa. Inoltre, ogni volta che sarà l’ora dello spuntino di Fido e Micio, l’apparecchio ripeterà la registrazione 3 volte per assicurarsi che il pet assuma la sua razione di cibo.

Il dispensare piccolo e compatto, in realtà è in grado di conservare al suo interno fino a 2 kg di cibo secco, perfetto per assicurare ad un cane di circa 10 7-10 giorni di alimentazione in nostra assenza o 10-15 giorni per un gatto di circa 5 kg.

Il cibo all’interno si conserverà fresco e appetibile per i pet, perché il design a tenuta a 360° è sigillato per isolare l'aria e impedire l'ingresso di insetti, inoltre nel coperchio dell'alimentatore c'è un sacchetto che assorbe l'umidità, in modo che i croccantini rimangano sempre asciutti.

Pensato per ogni ambiente, lo schermo riprenderà automaticamente dopo 3 minuti di inattività, in modo da non essere disturbati dalla luce intensa dello schermo elettronico di notte, e avere un risparmio energetico. Infatti, in caso di mancanza di corrente, si attiverà l’alimentazione a batteria per assicurare ai pelosi sempre un’alimentazione di qualità.

Facile da pulire, il distributore di cibo è dotato di una ciotola in acciaio inossidabile che può essere smontata e lavata facilmente in lavastoviglie.