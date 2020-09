Divano letto 3 posti per guardare la televisione comodamente a prezzi scontati

Comodo, accogliente ed elegante: queste sono le caratteristiche più importanti quando scegliamo un divano, poi se possiamo averlo a prezzi contenuti ancora meglio.

Grazie alle offerte Amazon è possibile acquistare il divano letto tre posti con uno sconto del 30%

Il modello realizzato in water foam ha lo schienale e l’imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Il divano Made in Italy è realizzato interamente a mano in un attimo diventa un comodo letto perfetto per ospitare parenti o amici che arrivano all’improvviso. Il design semplice e moderno lo rende perfetto in ogni ambiente ma anche in monolocali.

Spedito sottovuoto una volta aperto recupererà il 90 % della sua forma originaria nelle successive 3-4 ore, e raggiungerà; il 100% entro le successive 24/48 ore.

Disponibile in differenti colori si adatta ad ogni ambiente, il divano letto è facile da pulire grazie alla fodera sfoderatile. Con pochi gesti avrete un elemento d’arredo pratico, funzionale ed elegante con costi ridotti grazie allo sconto del 30%