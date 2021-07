Dondolo da giardino: per arredare l’esterno a prezzi scontati

Creare una zona relax in giardino è il primo obiettivo per chi ha un outdoor e le sedute sono indispensabili per creare un angolo in cui trascorrere tranquillamente le giornate o le serate. Oltre alle classiche sedie e divanetti, il dondolo è un elemento d’arredo immancabile.

Per dare un nuovo look all’esterno potete approfittare delle offerte Amazon e del dondolo Outsunny scontato del 33%.

Il modello a tre posti è pensato per rilassarsi in compagnia senza ingombrare il terrazzo grazie alle dimensioni 170x110x153 cm. La struttura realizzata in acciaio è solida e può sostenere fino a 200 kg, ma nello stesso tempo è stabile perché i piedini antiscivolo consentono di posizionare il dondolo su ogni tipo di pavimento, senza correre alcun rischio.

Pensato per assicurare il massimo del benessere, lo schienale ergonomico e curvo permette di trascorrere lunghe ore sul dondolo in totale comodità.

I morbidi cuscini con imbottitura in gommapiuma, hanno il rivestimento in poliestere a strisce bianche e verdi per dare un tocco retrò all’esterno. Adatto a chi ha bambini, animali domestici o a chi è particolarmente distratto, i cuscini sfoderatili possono essere lavati in lavatrice per avere un elemento d’arredo pulito e sicuro.

La copertura mobile, realizzata in tessuto poliestere resistente ai raggi UV, può essere regolata in base alle vostre esigenze e proteggermi anche nelle giornate più calde.