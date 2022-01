Covid-19: tutti gli strumenti necessari per prevenire il rischio di contagio

Nonostante il vaccino anti Covid-19 rimanga lo strumento più efficace per contrastare la diffusione del virus, è necessario continuare a seguire specifici accorgimenti per ridurre il rischio di contagio, come igienizzare le mani frequentemente, mantenere la distanza di sicurezza, evitare luoghi al chiuso o affollati e utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L'aumento esponenziale dei contagi registrato nelle ultime settimane inoltre, ha sottolineato quanto sia importante, per prevenire la diffusione del virus, effettuare tamponi antigenici laddove si presentino sintomi o si abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi.

Oggi è possibile sottoporsi al tampone per la diagnosi del Covid-19 direttamente in farmacia ma, grazie ad appositi kit, è possibile effettuare il test anche in autonomia e comodamente da casa.

Ma dove possiamo reperire tutto il necessario per proteggere noi stessi e gli altri dal rischio di contagio?

Vediamo insieme alcune offerte online a prezzi vantaggiosi.

Le mascherine Ffp2 sono il DPI che ci protegge maggiormente dal rischio di contagio. Il loro utilizzo è diventato obbligatorio dal 10 gennaio 2022 su tutti i mezzi di trasporto pubblico, oltre che per accedere in alcuni luoghi, come cinema, teatri, stadi e impianti sciistici di risalita.

Testate e certificate CE 0370 e in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009, queste mascherine Ffp2 made in Italy, sono classificate come DPI di III Categoria, con una capacità di filtraggio superiore al 94%.

Inoltre, sono dotate di elastici termosaldati per fissaggio alle orecchie, di gancio in plastica per un eventuale utilizzo dietro la nuca e di ferretto stringinaso con imbottitura.

La confezione, da 20 pezzi, è disponibile su Shop Today al prezzo di 23,00€ con spedizione gratuita.

Il tampone antigenico è il metodo più rapido per verificare l'eventuale positività al Covid-19. Se non ci si vuole recare in farmacia, evitando così lunghe code ed esposizione ad ulteriori rischi, è possibile effettuarlo tra le mura domestiche.

Il test AndLucky SARS-Covid-19 è un test rapido "fai da te" per la rilevazione qualitativa dell'antigene proteico del nucleocapside di SARS-CoV-2. Una volta prelevato il campione e inserito nel pozzetto, la miscela viene assorbita interagendo con l'anticorpo monoclonale anti-SARS coronavirus di cui è rivestita la banda di rilevamento.

Se il campione contiene l'antigene SARS-CoV-2, la banda di rilevamento (linea T) apparirà di colore violaceo-rosso indicando la positività. In caso contrario, il risultato del test sarà negativo. La cassetta del test contiene anche una banda di controllo qualità (linea C) che apparirà di colore violaceo-rosso per tutti i test validi. Se la banda di controllo qualità C non viene visualizzata, il risultato del test non può considerarsi valido anche se dovesse visualizzarsi la banda di rilevamento.

Il test è disponibile su ShopToday in una pratica confenzione da 20 pezzi (7,00€ per singolo test, con spedizione gratuita).

Il naso è la via principale di infezione per tutti i virus trasportati dall'aria: il pH della cavità nasale infatti è pari 6.5, condizione ideale per la proliferazione dei virus. Lo spray nasale Taffix, certificato CE e dichiarato dispositivo medico di Classe I dal Ministero della Salute Italiano, crea un gel ultra sottile nella cavità nasale che abbassa il pH a 3.5, dove fino al 97% dei virus sono resi inefficaci, garantendo una protezione fino a 5 ore. L'utilizzo di Taffix è consigliato quindi in luoghi ad alto rischio di assembramenti e dove potrebbe venire meno il distanziamento sociale.

E' possibile acquistare Taffix su ShopToday al prezzo di 16,00€ con spedizione gratuita.