Electrolux: impastatrici, lavatrici e forni a prezzi super scontati

Gli elettrodomestici sono un aiuto indispensabile in casa, dalla cucina al guardaroba permettono di avere sempre tutto in ordine e in poco tempo.

Se volete avere un supporto per destreggiarvi tra piatti gustosi e bucato impeccabile, Electrolux mette a disposizione una serie di prodotti a prezzi scontati.

Scopriamo tutte le offerte!

Sportsblender mini frullatore

Il minifrullatore è la soluzione ideale se volete fare una colazione o uno spuntino anche quando siete fuori casa. La base, con le sue quattro ventose antiscivolo, permette di ancorare l'apparecchio alla superficie quando è in funzione, inoltre, il peso del corpo motore è perfettamente bilanciato, offrendo una maggiore stabilità quando si frullano grandi quantità. Le quattro lame in acciaio inox assicurano un risultato fine e uniforme grazie anche al potente motore da 300W che consente alle lame di girare a 23.000 giri/minuto, per frullati davvero vellutati. Le bottiglie dal design ergonomico assicurano una presa salda prevenendo lo scivolamento.

Pro. Frulla bene ogni tipo di alimento

Contro. Il pulsante start non si blocca.

Impastatrice planetaria in acciaio

Se siete cuochi provetti e volete preparare ogni tipo di pietanza questa impastatrice planetaria è quello che fa per voi, dalla pasta sfoglia al pane croccante, coltivare la vostra passione sarà davvero semplice. Dotata di numerosi accessori, cucinare sarà un gioco da ragazzi grazie alla frusta piatta in silicone SoftEdge e alla spatola per mescolare gli ingredienti, il coperchio per la lievitazione PerfectRise, invece, assicura il livello di umidità ottimale per fare lievitare l’impasto, mentre la luce a Led integrata permette di avere una completa visibilità sul composto durante ogni fase della preparazione.

Pro. Lavora bene sia gli impasti morbidi che quelli più duri.

Contro. Non è molto efficiente su grandi quantità di impasto.

Forno multifunzione

Cucinare in poco tempo diventa semplice con questo forno a convenzione 300 che si scalda più velocemente rispetto agli altri modelli. Realizzato per ottenere una cottura uniforme è possibile avere piatti deliziosi senza doverli girare a metà cottura oppure pietanze croccanti fuori e morbide dentro grazie alla modalità grill. Il modello XL è perfetto per preparare più piatti contemporaneamente e far contenta tutta la famiglia senza lunghi tempi d’attesa. Una volta terminata la cottura, non c’è bisogno di lavare il forno, il modello si pulisce da solo grazie al vapore che scioglie il grasso ostinato e i residui lasciati sulle superfici.

Pro. Il forno è ampio e ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Friggitrice ad aria

Una frittura croccante e saporita con poco o niente olio è possibile con la friggitrice ad aria Electrolux pensata anche per grigliare, arrostire e persino cuocere al forno. Un flusso di aria calda circola per cuocere gli ingredienti uniformemente e ottenere un gusto croccante e naturale. Dotata di otto programmi di cucina preimpostati, è possibile realizzare deliziose ricette sane in maniera facile, inoltre l’ampia capacità del cestello consente di cucinare per tutta la famiglia.

Pro. Facile da utilizzare, assicura consumi ridotti.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Lavatrice PerfectCare 600

La lavatrice dotata di sistema SensiCare, regola la durata del programma a seconda del peso del carico, adattando così energia e acqua per evitare cicli troppo lunghi, ma adatti anche a carichi più piccoli con un sicuro risparmio in bolletta. Pensata anche per lavaggi d’emergenza, il programma Mini lava garantisce risultati ottimali in soli 20 minuti. La pratica funzione di programmazione della partenza consente di posticiparla in base alle esigenze fino a 20 ore prima. Il design semplice, essenziale e salvaspazio è ideale per gli ambienti piccoli senza tralasciare l’efficienza.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Gli utenti che l’hanno utilizzata non hanno riscontrato difetti.

