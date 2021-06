Prime Day: planetarie, aspirapolvere e molto altro a prezzi eccezionali

Il Prime Day è pronto per stupire i clienti Amazon con offerte irresistibili per una casa tech

Come ogni, puntuale come un orologio svizzero, arriva il Prime Day! Quest’anno Amazon ha deciso di raddoppiare, il 21 e 22 giugno tutti i clienti Prime potranno approfittare di offerte imperdibili per ogni loro esigenza.

Planetarie per ricette sopraffine, aspirapolvere per una casa a prova di acaro in poco tempo e macchine del caffè per una dolce pausa! Questi sono solo alcuni dei prodotti scontati, ma l’e-commerce ha in serbo moltissime altre occasioni per una casa smart, con un occhio al portafoglio.

Scopriamo tutte le offerte Amazon