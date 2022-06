Amazon Prime Day 2022: le migliori offerte anticipate per casa e cucina

Il conto alla rovescia può iniziare, Amazon Prime Day è sempre più vicino. Iniziato nel 2015 per festeggiare il 20° compleanno dell’e-commerce, in pochi anni è diventato uno degli avvenimenti più attesi. Anche quest’anno il 12 e 13 luglio possiamo approfittare di 48 ore di sconti per acquistare tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Se non riusciamo a resistere, Amazon ha già messo a disposizione una serie di offerte e gli elettrodomestici non potevano di certo mancare.

Vediamo alcune offerte da non farci sfuggire

Samsung asciugatrice con AI Control

Con la tecnologia AI Control asciugare il bucato sarà semplice e del tutto personale grazie alla possibilità dell’apparecchio di ricordare le proprie abitudini e suggerire i cicli più adatti. La tecnologia a pompa di calore riduce lo spreco energetico assicurando un risultato impeccabile. Grazie al ciclo Hygiene Care e al calore ad alta temperatura avremo capi asciutti e bagnati privi di germi e batteri.

Scopri di più su Amazon sull’asciugatrice Samsung scontata del 52%

LG lavastoviglie a libera installazione

La lavastoviglie con tecnologia QuadWash formata da 4 bracci irroratori, grazie alla rotazione multidirezionale, assicura una pulizia completa da più angolazioni durante l'intero ciclo, inoltre, il vapore TrueSteam a 100° rimuove fino al 99.999% dei batteri per una pulizia profonda senza lasciare aloni. Per essere sempre informati sullo stato della lavastoviglie, ricevere gli allert o creare configurazioni personalizzate, è possibile collegare l’apparecchio all’app LG ThinQ.

Scopri di più su Amazon sulla lavastoviglie LG scontata del 36%

Kenwood impastatrice planetaria Chef

La finitura elegante e la ciotola capiente danno all’impastatrice della Kenwood un aspetto elegante e raffinato. Versatile e potente, riesce a cuocere qualsiasi piatto, a miscelare, amalgamare e impastare gli ingredienti con lo speciale movimento planetario. Completata con la frusta K, la frusta a filo, il gancio impastatore, il frullatore in vetro da 1,6L e il tritacarne, potete preparate tutti i piatti che volete con un unico apparecchio.

Scopri di più su Amazon sull’impastatrice planetaria Kenwood Chef scontata del 34%

Ariete forno per pizza

Preparare una pizza in soli 4 minuti è possibile grazie a questo forno in grado di raggiungere la temperatura massima di 400° in pochi istanti. La cottura uniforme, conferisce all'impasto la giusta croccantezza grazie anche all pietra refrattaria che oltre ad assicurare risultati eccellenti, è facile da pulire. Perfetta per la pizza, è lo strumento ideale per scaldare croissant oppure cuocere torte salate, biscotti e pasticcini direttamente sulla pietra refrattaria.

Scopri di più su Amazon sul forno per pizza Ariete scontato del 34%

Xiaomi Mi Smart Air Fryer friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria dotata della ventola a doppia velocità, oltre a figgere può scongelare il cibo, essiccare la frutta o far fermentare le verdure. Con le oltre 100 ricette intelligenti è possibile cucinare piatti deliziosi e del tutto personali da programmare in base alle esigenze. Il cestello a sette strati per la frittura è dotato di un rivestimento antiaderente in PTFE a doppio strato antiusura e facile da pulire, mentre la piastra e il cestello possono essere lavati separatamente in lavastoviglie.

Scopri di più su Amazon sulla friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer scontata del 34%