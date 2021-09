L’elettrostimolatore Tesmed per rassodare i muscoli di glutei e cosce in offerta con il 43% di sconto

L’elettrostimolatore è spesso oggetto di controversie nelle comuni discussioni sull’allenamento fisico; ma in realtà questo strumento, se usato in abbinamento ad un piano di allenamento specifico e ad una dieta sana ed equilibrata, può dare buoni, se non ottimi risultati. Inoltre, la definizione del muscolo non è l’unico beneficio che questo macchinario apporta al nostro fisico; utilizzando il giusto programma di allenamento fra le varie opzioni che questi strumenti spesso offrono infatti, si può migliorare la circolazione e la pressione sanguigna, apportando così grandi benefici alla ritenzione idrica e agli inestetismi legati ad una cattiva vascolarizzazione dei tessuti.

Tesmed MAX 830 è un elettrostimolatore muscolare professionale specificatamente progettato per rassodare e tonificare i muscoli del corpo, e ottenere cosce e glutei di marmo, ed è in offerta solo per pochi giorni a 119,90€, con il 43% di sconto.

Semplice da utilizzare e soprattutto da indossare, questo elettrostimolatore è dotato di 20 elettrodi di qualità eccellente che non necessitano di gel e di diverse misure, per trattare tutte le aree del corpo, e di tantissimi programmi tra cui scegliere, di cui 20 programmi impostabili per frequenza, intensità e durata e 79 preimpostati multifase con stimolazioni differenti. Inoltre, grazie ai quattro canali presenti potrai stimolare contemporaneamente quattro diverse aree muscolari utilizzando otto elettrodi.

Ma non è tutto! Tesmed MAX 830, infatti, è l’alleato ideale per:

combattere la cellulite, - grazie ai suoi 90 programmi efficaci per ogni livello di questo inestetismo, per rassodare i glutei , l'interno coscia, la fascia addominale e per prevenire le smagliature;

, l'interno coscia, la fascia addominale e per prevenire le smagliature; supportare gli sportivi – con 80 programmi specifici tra cui tonificazione atletica, warm up, recupero attivo e defaticante;

ritrovare il benessere – con 32 programmi dedicati tra cui massaggio, trattamento per cervicale e spalle, dorsale, lombare, gambe, defaticante e decontratturante;

stimolare la circolazione – grazie allo waims system, un sistema di stimolazioni sequenziali dal basso verso l’alto, Tesmed MAX 830 offre 35 programmi con stimolazioni sequenziali per stimolare la microcircolazione e favorire la sensazione di leggerezza.

Infine, l'azione di questo elettrostimolatore, oltre ad aumentare il tono muscolare, si traduce anche in una maggiore elasticità della pelle, che appare poi più tonica e compatta.

Realizzato con componentistica di altissimo livello e dotato di batteria già installata, di assistenza post vendita qualificata e di un manuale a colori con l'indicazione di 220 trattamenti e 79 foto per il posizionamento degli elettrodi, Tesmed MAX 830 è quindi un elettrostimolatore muscolare professionale di ottima qualità, efficace e facile da usare: approvatissimo!



Scopri di più su Amazon.it