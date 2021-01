Ferro a vapore Everlast Anticalc della Rowenta in offerta con uno sconto del 38%

Stirare porta via molto tempo e se non si è esperti, non sempre il risultato è dei migliori. Per avere i nostri abiti preferiti privi di pieghe utilizzare il ferro da stiro giusto è importante e quello Everlast Anticalc della Rowenta è quello che fa per noi, poi se è in offerta è davvero imperdibile.

L’elettrodomestico dotato di erogazione continua di vapore assicura una straordinaria rimozione delle pieghe, grazie al getto di vapore extra potente che raggiunge fino a 200 g ed elimina perfettamente le pieghe ostinate anche su tessuti asciutti e spessi.

L’esclusiva piastra Microsteam con 400 micro-fori distribuisce il vapore uniformemente anche sui bordi arrotondati per garantire uno scorrimento ottimale in tutte le direzioni. Infatti, la punta profilata riesce a raggiungere facilmente anche le zone più difficili e avere risultati impeccabili anche su orli stretti, cuciture e colletti.

La piastra di alta qualità in acciaio inossidabile con finitura laser resistente ai graffi, assicura prestazioni di lunga durata e un’ottima scorrevolezza, nello stesso tempo la funzione antigoccia evita le macchie di acqua sul tessuto, anche quando si stira a bassa temperatura.

Il sistema anticalcare integrato previene la formazione di calcare all'interno del ferro, mentre il raccoglitore contribuisce a mantenere nel tempo ottime prestazioni.

La modalità eco del ferro a vapore Everlast Anticalc della Rowenta, consente di risparmiare fino al 20% di energia rispetto al livello massimo di fuoriuscita di vapore perchè la potenza di 2800 W è pensata per un rapido riscaldamento.