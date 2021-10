Forno ad incasso Bosch: efficienza e innovazione ad un prezzo conveniente

La cucina è la camera della casa in cui domotica ed elettrodomestici smart sono immancabili. Il frigorifero e il piano cottura sono apparecchi indispensabili, ma un altro must have a cui è impossibile rinunciare è il forno!

Fino a qualche anno fa erano diffusi quelli a gas, mentre ora nelle cucine sono sempre più presenti i modelli elettrici che sono diventati più evoluti e innovativi per rispondere ad ogni esigenza. Le tecniche culinarie si sono affinate e con esse anche i forni hanno dovuto tenere il passo.

I modelli di ultima generazione, poi, sono diventati un valido aiuto per chi vuole seguire un regime alimentare sano e nello stesso tempo non vuole rinunciare al gusto, sperimentando cotture sempre nuove.

Oltre alla funzionalità, i forni devono adattarsi all’ambiente in cui vengono inseriti, sviluppando il lato estetico e puntando sul design, senza dimenticare anche l’aspetto smart.

Con la vita frenetica, riuscire a gustare un pasto delizioso può essere difficile, ma la possibilità di connettere il forno ad internet e sfruttare le app, ha permesso agli elettrodomestici di essere gestiti a distanza tramite smartphone anche se ci si trova fuori casa.

Innovazione, design e versatilità sono racchiusi alla perfezione nel forno Bosch in offerta su Amazon con uno sconto del 41%.

Il modello in acciaio inox, è ventilato e assicura un riscaldamento veloce con la regolazione della temperatura che va da un minimo di 50° ad un massimo di 275°. Questa caratteristica permette di avere costi ridotti in bolletta grazie anche all'appartenenza dell'elettrodomestico alla classe energetica A.

Versatile e progettato per realizzare facilmente ogni tipo di piatto, questo forno è dotato di 7 programmi di cottura:

Multi cottura

Riscaldamento superiore

Riscaldamento inferiore

Due funzioni grill

Funzione pizza

Alle 7 modalità bisogna aggiungere la possibilità di cuocere fino a 3 livelli, perché la funzione HotAir 3D distribuisce il calore in modo omogeneo per garantire risultati di cottura ottimali.

Scegliere il programma preferito è molto semplice con il display digitale Led rosso, intuitivo e dotato di un orologio elettronico per una comoda impostazione di inizio e fine cottura.

Una volta terminato, basta attivare la funzione EcoClean autopulente e il