Forno ad incasso Hisense ad un prezzo imbattibile

I forni elettrici da incasso sono la tipologia più diffusa in cucina. Il vantaggio di questi modelli è quello di poter essere inseriti all’interno dei mobili e diventare un tutt’uno con l’arredamento.

Posizionati sotto il piano cottura o lateralmente si basano su un funzionamento elettrico, che li costringe ad essere posizionati in prossimità di una presa di corrente.

Oltre ad essere belli esteticamente, i forni sono fondamentali per preparare gustose pietanza in cucina, ma nello stesso tempo devono essere versatili per essere utilizzati facilmente non solo dagli esperti ma anche da chi non è abile dietro i fornelli. Il modello che può rivelarsi un utile aiuto in cucina, è il forno multifunzione ventilato della Hisense ad un prezzo conveniente.

Pensato per chi ha una famiglia numerosa o ama preparare continuamente manicaretti per i propri cari, la cavità da 71 litri si ispira ai più classici forni a legna pronti ad ospitare ogni tipo di pietanza. L’interno ampio, inoltre, fornisce un ulteriore vantaggio: la circolazione dell’aria calda a 360° assicura risultati ottimali perché è in grado di cuocere uniformemente ogni piatto e allo stesso tempo anche su più livelli. Inoltre, i profili smussati permettono di inserire le teglie in totale sicurezza senza correre il rischio di farsi male o scottarsi.

Dotato di 9 funzioni di cottura potete scegliere quella che fa al caso vostro in base alla ricetta che avete deciso di realizzare. Poi se volete il cibo croccante fuori e morbido dentro, non potete fare a meno della funziona grill che può essere impostata sia sola, sia combinata con un’altra funziona di cottura. Le resistenze grandi e piccole collocate l'una all'interno di quella più grande, consentono una distribuzione ottimale del calore, per una cottura perfetta.

Il forno deve essere sicuro durante il suo utilizzo e questo modello della

Hisense rispetta in pieno queste caratteristiche grazie alinterno inun materiale resistente che può sopportare temperature molto elevate, compresa la pulizia pirolitica a 500°C. Libero da micro pori, resiste alle più alte temperature, inoltre, il triplo rivestimento dell'interno fornisce un ulteriore isolamento così da garantire all’interno del forno un ambiente sempre sterile e sicuro. Ma non solo all’interno, il forno ha un rivestimento di ottima qualità anche all’esterno. Realizzato incon trattamento anti impronta dona al forno un look pulito e si integra perfettamente nel design della vostra cucina.

Una volta terminato di preparare i piatti preferiti, arriva sempre il difficile momento della pulizia. La funziona AquaClean di cui è dotato il forno Hisense, trasforma questa operazione in un’esperienza facile e veloce. Basta versare mezzo litro di acqua su una teglia e in soli 30 minuti il liquido rimuove efficacemente grasso e macchie su tutta la superficie e sulle teglie.