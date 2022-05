Voglia di pizza? Con il forno portatile a prezzi scontati prepararla è semplicissimo

Quando si pensa alla cucina italiana, immancabilmente viene in mente la pizza! Uno dei principali piatti della nostra tradizione in poco tempo ha conquistato tutto lo stivale e oltre, tanto da arrivare addirittura fino a corte. Indimenticabile è la preparazione di Raffaele Esposito che ha dedicato nel 1889 una pizza alla Regina Margherita di Savoia, da cui poi ha preso il nome.

I trucchi e gli ingredienti per ottenere un impasto delizioso sono tanti, ma non c’è dubbio che anche la cottura abbia un ruolo centrale nella riuscita o meno della pizza. Non tutti abbiamo a disposizione un forno a legna, quindi per ottenere un risultato degno di un ristorante direttamente a casa una valida alternativa è il forno Delizia di G3 Ferrari. L’apparecchio non solo assicura risultati impeccabili, ma è anche in offerta con uno sconto del 31%.

Ha una potenza massima di 1200 watt, è dotato di due resistenze, una posta nella parte alta e una nella parte bassa del fornetto. A rendere unico l’elettrodomestico è la rapidità nel raggiungere la temperatura ottimale per una cottura uniforme, bastano 5 minuti e il forno arriva fino a 400°C. Ma non solo: è dotato anche di una speciale pietra refrattaria pensata per garantire il giusto livello di umidità.

Perfetto per accontentare tutta la famiglia, con un diametro di 31 cm è in grado di cuocere anche pizze di grandi dimensioni assicurando una cottura uniforme sui bordi, grazie anche al termostato regolabile che ci permette di scegliere la temperatura che vogliamo in base ai piatti che cuciniamo. Ideale per la pizza fatta in casa o surgelata, questo fornetto riesce a garantire ottimi risultati anche con le piadine. Il timer con segnale acustico, poi, ci assicura piatti cotti al punto giusto senza correre il rischio di bruciarli.

Una volta pronta la ricetta, non dobbiamo fare altro che utilizzare le palette in alluminio ad uso alimentare e prendere la pizza assicurando il massimo dell’igiene e senza correre il rischio di scottarci.

Facile da spostare anche quando è in funzione, l’impugnatura in plastica isolante, consente di maneggiare l’elettrodomestico senza alcun pericolo. Caratterizzato da un design semplice ed essenziale, una volta scelto il colore preferito tra il classico nero, blu e oro oppure tra quelli più contemporanei come arancione, giallo e rosa, non dobbiamo fare altro che iniziare a preparare la nostra pizza preferita, aiutati dal ricettario incluso nella confezione.