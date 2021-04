Voglia di Pizza? Solo fino al 25 Aprile il forno elettrico NAPL350 di HKoenig scontato del 48%!

Riconosciuta come uno dei cibi simbolo della cucina italiana, la pizza è il piatto preferito in tutto il mondo. Margherita, diavola e marinara sono tre pizze più amate e scelte, ma nello stesso tempo è l’alimento perfetto per dare libero sfogo alla fantasia. Infatti, sempre più spesso gli appassionati di cucina si cimentano nella preparazione della pizza.

Oltre all’impasto realizzato a regola d’arte e agli ingredienti di qualità, un ruolo importante per gustare una pizza come quella del ristorante, è la cottura. Avere un forno a legna in casa è quasi impossibile, ma una valida alternativa è il forno per pizza NAPL350 di HKoenig, che assicura risultati professionali.

L’apparecchio permette di realizzare una pizza fragrante ad un prezzo conveniente grazie alle offerte di ShopToday. Fino al 25 aprile, è possibile acquistare il forno della HKoenig con uno sconto del 50% direttamente a casa vostra senza pagare le spese di spedizione!

L’elettrodomestico è pensato per preparare la vera pizza napoletana perché è dotata del piatto di cottura in ceramica che può arrivare fino a 350°C per un risultato omogeneo. Il diametro di 32 cm permette di cuocere la pizza in 15 minuti, e grazie alla finestra di visualizzazione in vetro temperato e al timer che arriva fino a 15 minuti, è possibile tenere sempre sotto controllo la cottura.

Il forno elettrico nel suo caratteristico color rosso, ha un design essenziale e compatto in grado di essere inserito in ogni ambiente senza ingombrare. La temperatura regolabile in 5 posizioni e la potenza di 1200 Watt rende l’apparecchio adatto ad ogni tipo di preparazione, perfetto anche per chi non è esperto in cucina, perché il sistema di stop automatico consente al forno di spegnersi quando la cottura è terminata.

Comodo e sicuro, il forno Koenig realizzato con maniglie rivestite in materiale plastico resistenti è completato da diversi accessori come:

Rotella per pizza

Paletta in legno per pizza

Per i meno esperti o per chi è in cerca sempre di nuove idee, il forno NAPL350 di HKoenig è arricchito da un pratico ricettario, da cui prendere ispirazione per realizzare piatti in grado di accontentare ogni gusto.