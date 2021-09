Le 3 migliori friggitrici ad aria ad un prezzo super scontato

Le friggitrici ad aria consentono di friggere in modo più leggero e sano, senza utilizzare l’olio, ma un getto d’aria caldo che permette di avere lo stesso risultato riducendo notevolmente i grassi e le calorie.

Questi elettrodomestici non sono pensati solo per cucinare patatine o crocchette, ma grazie alla resistenza elettrica consentono di preparare anche altri tipi di piatti e sono in grado di grigliare e arrostire.

Con le offerte Amazon è possibile acquistare le friggitrici ad un prezzo super scontato.

Ariete Airy Fryer Mini

La friggitrice piccola e compatta, ha una capacità di circa 2 litri, permette di cucinare per un massimo di 3 persone ed è adatta per chi ha poco spazio in cucina. Rivestita con materiale antiaderente impedisce al cibo di attaccarsi. Semplice da utilizzare e da pulire, il cestello si estrae facilmente e può essere lavato in lavastoviglie. Per chi ha voglia di sperimentare nuove ricette, nella confezione è incluso un mini ricettario.

Pro. Cuoce i cibi in pochi minuti.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Clicca qui per acquistare la friggitrice Ariete Airy Fryer Mini scontata del 31%

Philips Airfryer

Semplice e facile da utilizzare, questa friggitrice ad aria è anche piccola e leggera, infatti le sue dimensioni sono solo 29,2x26,6x27,6 cm. Realizzata con materiali di qualità, l’elettrodomestico è robusto e resistente all’usura perfetto per cucinare per 4 persone. Priva di programmi preimpostati, la temperatura e i tempi di cottura devono essere impostati manualmente.

Pro. La friggitrice è versatile.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Clicca qui per acquistare la friggitrice Philips Airfryer scontata del 38%

Philips Airfryer XXL

Per chi ha una famiglia numerosa, questa friggitrice ad aria è la scelta ideale, infatti, può cucinare per almeno 6 persone e ha una potenza di 2225 Watt. Realizzata in plastica priva di BPA è sicura per la salute, mentre la parte interna è in acciaio inox e il cestello di cottura è ricoperto di materiale antiaderente. È possibile scegliere tra diversi programmi preimpostati o utilizzare manualmente il tempo di cottura e temperatura.

Pro. La friggitrice ha diversi programmi di cottura.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rumorosa.

Clicca qui per acquistare la friggitrice Philips Airfryer XXL scontata del 25%