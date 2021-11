Friggitrici ad aria da acquistare subito con le offerte del Black Friday 2021

Avere un’alimentazione sana, gustosa e nello stesso tempo risparmiare? Basta utilizzare gli elettrodomestici giusti e approfittare del Black Friday anticipato e non dovremo rinunciare più a nulla. L’apparecchio che ci permette di cucinare piatti privi di olio, ma con un sapore impareggiabile è la friggitrice ad aria.

Perfetta anche per chi è alle prime armi, è pensata per concederci piccoli peccati di gola senza rinunciare a nulla e con la consapevolezza di mangiare piatti healty, se a questo aggiungiamo la possibilità di sfruttare le offerte Amazon allora non possiamo farcela sfuggire.

Non ci resta che scoprire le migliori friggitrici ad aria a prezzi super scontati fino al 18 novembre.

Ardes Eldorada mini friggitrice

Piccola e compatta, questa friggitrice ad aria è ideale se abbiamo poco spazio e non vogliamo rinunciare ad avere in cucina un elettrodomestico in grado di cucinare piatti gustosi con l’utilizzo di poco olio. Basta un solo cucchiaio e gli ingredienti cuoceranno in modo uniforme e veloce così da avere un effetto morbido dentro e croccante fuori. Grazie alla funzione rapid air, una volta selezionata patatine, crocchette e molto altro ancora saranno subito pronte in pochi minuti. Facile da pulire, i componenti smontabili, possono andare anche in lavastoviglie, inoltre, il sistema cool touch consente di spostare la friggitrice comodamente grazie alle pareti sempre fredde.

Pro. Facile da usare con comandi intuitivi.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Cosori Friggitrice ad Aria Calda

Patate fritte, pollo, pesce, bistecca, gamberetti, cibi surgelati, dolci e molto altro ancora, con 11 programmi preimpostati questa friggitrice ci permette di cucinare tutto quello che vogliamo in modo semplice e veloce. Se abbiamo bisogno di un aiuto in più oppure vogliamo aumentare le nostre abilità culinarie, le 100 ricette originali e deliziose saranno la nostra fonte di ispirazione. Con la tecnologia del flusso d'aria calda e la potenza di 1700 W, l'apparecchio cuoce più velocemente con una riduzione dell’85% delle calorie. Inoltre, il pulsante Keep Warm consente di impostare il tempo e la temperatura desiderati e la possibilità di mantenere il cibo in caldo per conservare intatte la bontà degli alimenti.

Pro. Bella esteticamente, il display è intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti i tempi di cottura sono un po’ lunghi.

Philips AirFryer Essential

Cibi sani, croccanti all'esterno e teneri all'interno sono assicurati con questa friggitrice ad aria e alla tecnologia Rapid Air. Il display semplice ed intuitivo e perfetto per programmare la realizzazione dei nostri piatti preferiti. Se abbiamo voglia di sperimentare basta scaricare l'app NutriU per scoprire ogni giorno centinaia di ricette saporite, curate da esperti di nutrizione e creare un menù personalizzato. Il cestello QuickClean di Airfryer ha uno strato anti-aderente per una pulizia più facile anche in lavastoviglie. Non resta che friggere, cuocere, grigliare, arrostire, riscaldare e ottenere cibi sempre cotti alla perfezione.

Pro. I programmi preimpostati ne facilitano l’utilizzo.

Contro. Il modello è perfetto per due persone.

Philips Airfryer XL

Per chi ha una famiglia numerosa che non rinuncia a snack e patatine fritte, ma nello stesso tempo vuole avere un’alimentazione equilibrata questo modello è perfetto. La friggitrice XL può preparare fino a 5 porzioni grazie alla capacità di 1.2 kg ed è brevettata per far fuoriuscire un potente vortice di aria calda che avvolge l'intero cestello di cottura perfetto per friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno con un solo cucchiaio d’olio. L’interfaccia digitale consente di controllare in modo facile e intuitivo il tempo e la temperatura di cottura, mentre i 2 tasti intelligenti di preimpostazione, sono pensati per salvare i nostri piatti preferiti.

Pro. Facile da usare.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da pulire.

Aigostar Smart Cube

Se vogliamo avere un apparecchio smart e facile da utilizzare, possiamo scegliere questa friggitrice ad aria perché può essere collegata al nostro smartphone tramite l'applicazione AigoSmart e avere accesso alle sue numerose funzioni di utilizzo. Quattro volte più veloce di un forno convenzionale, il rapido riscaldamento interno con circolazione dell'aria a 360º ad alta velocità, riduce il consumo di olio e ha 7 funzioni pre-programmate come: patate, gamberi, pollo, manzo, carne, pesce, torta e mantenimento del calore per un utilizzo estremamente semplice. Totalmente priva di BPA ha una capacità di 7 litri, ideale per cucinare da 6 a 10 porzioni.

Pro. Si scalda velocemente.

Contro. Non ha il ricettario.

Severin friggitrice ad aria calda

Il display touch a Led con 8 programmi automatici di selezione assicura risultati ottimali, basterà premere un semplice tasto e in un attimo potremo preparare carne, pollo, pesce e tanto altro. La cottura rapida con regolazione della temperatura da 80° a 200° C e il timer con segnale acustico da 60 minuti ci permette di risparmiare tempo. Inoltre, la possibilità di memorizzare le impostazioni consente di avere una semplicità d’uso in ogni momento. Il cestello con rivestimento in ceramica antiaderente è facile da pulire ed elimina l’odore sgradevole di fritto rispetto ad una normale friggitrice.

Pro. Lo schermo touch è semplice ed intuitivo.

Contro. Il cavo elettrico è un po’ corto.

Moulinex Easy Fry Deluxe

La friggitrice senza olio per preparazioni leggere e sane, permette di friggere, arrostire e cuocere tutti i nostri piatti preferiti fino a 6 porzioni grazie ad una capacità di 4,2 L. Una volta selezionata la temperatura che va da 80 a 200° C, possiamo iniziare a cucinare e ottenere risultati ottimali. Il timer elettronico con funzione di spegnimento automatico, l'allarme acustico e gli otto programmi automatici per preparare patatine fritte, carne, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e grigliare, renderanno la nostra alimentazione sana e gustosa. Facile da pulire, le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie.

Pro. Cuoce velocemente per chi ha poco tempo.

Contro. Per alcuni utenti i tempi di cottura sono un po’ lunghi.

