Frigorifero combinato Bosch scontato del 26% per cibi sempre freschi

I frigoriferi sono immancabili in cucina, monoporta, no frost o a doppia porta, ogni modello ha le sue caratteristiche e diventa fondamentale soprattutto in estate quando con il caldo e le temperature alte, bisogna conservare il cibo. Se avete voglia di rinnovare la cucina con un nuovo elettrodomestico, grazie alle offerte Amazon potete acquistare il modello della Bosh con uno sconto del 26%.

Dotato di tecnologia inverter i sensori termici riescono a monitorare la temperatura all’interno e all’esterno del frigorifero e registrare anche la più piccola variazione per adeguare le prestazioni in base al contesto che li circonda

In questo modo gli alimenti si conservano in modo ottimale mantenendo la giusta consistenza e lasciare intatte le loro caratteristiche, la freschezza e l'aroma.

Avere un’alimentazione sana non sempre è facile, ma frutta e verdura non possono mancare nella nostra dieta, grazie alla tecnologia VitaFresh questi cibi si conservano nella maniera più adeguata e mantengono la loro freschezza fino a 2 volte più a lungo. Infatti il pesce e la carne con la temperatura extra fredda conserveranno intatte le loro caratteristiche, mentre frutta e verdura dureranno di più grazie all'umidità regolabile.

Quando si ha poco tempo, congelare piatti è sempre utile e il frigorifero della Bosch è dotato della funzione super congelamento automatico che congela rapidamente piccole quantità di alimenti appena inseriti e offre protezione per quelli già congelati, perché rileva automaticamente l'aumento della temperatura e la sua riduzione. Inoltre, il cassetto per riporre le confezioni di alimenti congelati o i prodotti ingombranti come torte o pizze, permette di avere sempre tutto in ordine.

Facile da pulire le lastre di vetro estraibili sono perfette per eliminare comodamente lo sporco e disporle in base alle esigenze, inoltre l’illuminazione a Led permette di avere una panoramica del contenuto con un semplice colpo d’occhio.

Perfetto per chi è alla ricerca di un elettrodomestico eco friendly, il

frigorifero della Bosch con la funzione basso gelo riduce la formazione di ghiaccio per avere un sicuro risparmio energetico grazie anche alla classe A+++