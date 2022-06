Frigorifero doppia porta Hisense a un prezzo scontato

Il frigorifero è tra gli elettrodomestici indispensabili in ogni casa, deve essere capiente, in grado di conservare al meglio il cibo e nello stesso tempo permetterci di avere un sicuro risparmio in bolletta. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse all’interno del frigorifero doppia porta Hisense scontato del 14% grazie alle offerte Amazon.

Il modello racchiude caratteristiche tecnologiche con un risparmio energetico del 40% rispetto ai prodotti simili in classe G. Infatti, le lampade a Led, oltre a fornire una piacevole illuminazione all’interno del frigorifero, consentono un maggior risparmio energetico con un minor impatto sull’ambiente.

La funzione Total No Frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all’interno del frigorifero, evitando la formazione di ghiaccio e riducendo sensibilmente la crescita di batteri ideale per mantenere i cibi più freschi e più a lungo.

Sistemare il prodotti all’interno del frigorifero, non sarà stato mai così semplice grazie allo speciale ripiano scorrevole Easy Approach sarà ancora più semplice posizionare gli alimenti più voluminosi sui ripiani per avere una distribuzione uniforme dell'aria fredda in ogni angolo in modo che il cibo, raggiunga rapidamente la temperatura ideale di conservazione, a prescindere da dove lo posizioniamo. Inoltre, la vaschetta Twist Ice Maker eroga il ghiaccio grazie al semplice gesto di rotazione delle manopole frontali.

Il frigorifero a doppia porta Hisense con la bassa rumorosità elimina fastidiosi rumori di sottofondo, perfetto se in casa ci sono bambini piccoli.

Grazie al suo design essenziale e alle dimensioni contenute si integra all’interno di ogni cucina, diventando un elegante elemento d’arredo perché curato nei minimi dettagli.

Infine, il frigorifero a doppia porta Hisense ha il cassetto verdure con una capacità di 20 L, ed è possibile estrarlo completamente con la porta aperta fino a 90° per un accesso facile agli alimenti.