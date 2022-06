Hisense e Samsung: i frigoriferi in offerta a prezzi super convenienti

Il frigorifero è un elemento essenziale in cucina, ma acquistarne uno nuovo è costoso e impegnativo in termini di tempo.

Ci sono tanti elementi da prendere in considerazione come la capacità, lo spazio a disposizione e decidere se prediligere il congelatore a discapito del frigo.

Se avete bisogno di alcuni suggerimenti e di trovare il modello al prezzo più conveniente potete approfittare delle offerte e acquistare quello che rispecchia meglio le vostre necessità.

Samsung frigorifero combinato

Il frigorifero da 385 litri, è in grado di conservare una maggiore quantità di cibo, grazie alla tecnologia SpaceMax che rende le pareti molto più sottili, in questo modo si ha uno spazio maggiore senza sporgere dal piano di lavoro. Il sistema All-around Cooling raffredda ogni comparto in modo uniforme, controlla continuamente la temperatura e fa circolare l'aria fredda attraverso bocchette posizionate in modo strategico. Il contenitore Optimal Fresh + diviso in due zone a diverse temperature può essere utilizzato come un unico cassetto, perché il lato sinistro è più fresco, perfetto per carne e pesce, mentre la parte destra è ottima per mantenere frutta e verdura alla giusta temperatura, preservando più a lungo la consistenza, il sapore e il gusto dei cibi. Inoltre il cassetto Humidity Fresh + può essere regolato ruotando la manopola di controllo così da creare l'ambiente ideale per conservare diversi tipi di cibi.

Clicca qui per acquistare il frigorifero Samsung con uno sconto del 48%

Hisense frigorifero 4 porte

Con la tecnologia Total No Frost la formazione del ghiaccio non sarà più un problema e i cibi non verranno alterati a causa del cambiamento della temperatura. La distribuzione uniforme dell’aria fredda è assicurata dalla tecnologia Metal Cooling che garantisce temperatura e umidità ottimali. Grazie a My Fresh Choice si potrà impostare la temperatura di una parte del congelatore da -18° a -5° creando un ambiente ottimale per congelare e scongelare in modo graduale i cibi delicati, come carne o pesce, preservandone tutte le proprietà nutritive.

Clicca qui per acquistare il frigorifero Hisense 4 porte con uno sconto del 10%

Samsung frigorifero French Door

Bere è molto importante e con questo frigorifero è possibile avere acqua rinfrescante, purificata e aromatizzata sempre a portata di mano con il Beverage Center! L’acqua può essere infusa con frutta ed erbe, in modo da essere sempre pronta per essere servita, se amate i cocktail e volete prepararli in ogni momento della giornata, il modello produce sia cubetti di ghiaccio sia ghiaccio tritato. Il sistema Triple Cooling controlla in modo indipendente la temperatura e l'umidità in 3 scomparti e impedisce che gli odori si mescolino. Il sistema Precise Cooling, infine, riduce al minimo qualsiasi fluttuazione di temperatura, mentre il sistema Metal Cooling aiuta a mantenere il frigorifero fresco.

Clicca qui per acquistare il frigorifero Samsung French Door con uno sconto del 56%