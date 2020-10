Prime Day: frigorifero combinato Samsung Smart in offerta con uno sconto del 30%

Efficienza e praticità sono le caratteristiche principali dei frigoriferi, e il modello combinato Samsung Smart racchiude entrambe le esigenze. Per averlo ad un prezzo scontato non dovete fare altro che approfittare delle offerte del Prime Day.

Pratico da utilizzare, i ripiani scorrevoli possono essere tirati fuori per sistemare in maniera facile gli alimenti.

Attento alle proprietà dei cibi, carne o verdure possono essere conservati a temperature ottimali grazie alla tecnologia Cool Select Zone. Impostato su 0° C preserva il sapore naturale di tagli di carne fresca, pollo e filetti di merluzzo, l’impostazione 3° C, invece, è perfetta per mantenere la freschezza di frutta e verdura.

Con il cestello Grab’n Go, potete portare tutti i condimenti di cui avete bisogno direttamente a tavola.

Pensato per preservare il cibo all'interno del frigorifero, il modello è dotato di 5 diversi compressori con cicli che si avviano sulla base dei livelli di umidità e dei modelli di utilizzo per mantenere la temperatura uniforme e ridurre al minimo la rumorosità.

Dotato di tecnologia No Frost, non dovrete più eliminare brina e ghiaccio, ma conservare tutti gli alimenti freschi e nutrienti.

Grazie ad un’apertura maggiore dei cassetti, organizzare o prendere i prodotti, anche quelli più ingombranti, è semplice. Il cassetto può essere estratto per tutta la sua lunghezza per migliorare lo sfruttamento dello spazio, e grazie al design perfezionato, potete aprirli anche quando la porta del freezer è aperta di soli 90 gradi.

La luce led del frigorifero combinato Samsung Smart illumina in maniera chiara e uniforme l'intero del frigorifero e vi permette di trovare quello che state cercando più velocemente, senza tenere troppo a lungo la porta aperta e con un risparmio di energia.