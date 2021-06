Frigorifero doppia porta Samsung in offerta con uno sconto del 40%

Presente in ogni casa, il frigorifero è l’elettrodomestico perfetto per conservare al meglio cibi e bevande soprattutto in estate. Il modello a doppia porta della Samsung permette di avere al fresco tutti gli ingredienti per i vostri piatti preferiti ad un prezzo conveniente grazie alle offerte Amazon. Con gli sconti dell’e-commerce è possibile acquistare il frigorifero a doppia porta con un risparmio del 40%

Il frigorifero ha una capacità di oltre 500 litri, in questo modo non ci sarà problema a conservare e sistemare rapidamente la spesa della settimana.

Grazie alla tecnologia Twin Cooling Plus è possibile creare un ambiente favorevole per la conservazione dei cibi, raggiungendo un livello di umidità fino al 70%, in questo modo gli alimenti rimangono freschi più a lungo senza seccarsi.

Inoltre, il sistema Twin Cooling Plus raffredda separatamente i compatimenti per evitare la diffusione di odori indesiderati dal frigorifero al congelatore e i surgelati preservano il loro aroma naturale.

Dotato della funzione Smart Cooling è possibile trasformare il congelatore in un frigorifero per mantenere freschi tutti i cibi, oppure attivare la modalità OFF per risparmiare energia.

Il display intuitivo offre sia la funzione Power Cool, per raffreddare i cibi e le bevande, sia Power Freeze per surgelare e conservare i cibi e produrre ghiaccio.

Perfetto per avere un sicuro risparmio energetico, il compressore Digital Inverter ha un dispositivo che modula la potenza erogata, proporzionata alle effettive necessità, riducendo al minimo il rumore.

La luce a LED ad alta efficienza collocata nella parte superiore e sui lati del

frigorifero , illumina in maniera chiara e gradevole ogni angolo, assicurando una migliore visibilità.