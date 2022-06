Ricette gustose in pochi minuti con il frullatore Bosch in offerta

Il frullatore è un pezzo essenziale in cucina, che consente di ottenere ottimi risultati durante la preparazione di ricette classiche o innovative. Adatto per realizzare frullati, vellutate o impasti, in commercio ci sono differenti modelli, ma se volete un apparecchio funzionale, ricco di accessori, ma soprattutto a un prezzo conveniente, non potete rinunciare al modello MultiTalent 3 della Bosch in offerta con uno sconto del 47%

Con questo apparecchio avremo ingredienti tagliati alla perfezione, frullati cremosi e risultati impeccabili, grazie alla lama MultiLevel6 realizzata in acciaio inossidabile, infatti, le 3 coppie di lame lavorano su 3 livelli diversi e consentono di tritare in modo perfetto ogni ingrediente come il caffè, le verdure e perfino il ghiaccio per preparare ottime granite o cocktail.

Il motore da 800 W consente ti tagliare e frullare tutto quello che vogliamo, dobbiamo solo decidere tra le due velocità a disposizione più la funzione Pulse! La ciotola trasparente da 2,3 litri, oltre a permetterci di tenere sempre sotto controllo l’impasto, è perfetto per conservare al suo interno tutti gli accessori in dotazione così da averli sempre a portata di mano e ridurre al minimo l’ingombro.

Cucinare con MultiLevel6 della Bosch è davvero semplice perché ha più di 50 funzioni ognuna pensata per impastare, tagliare, grattugiare e montare in modo rapido grazie anche ai differenti accessori come:

Ciotola in plastica trasparente da 2.3 l (500 g di farina) con coperchio provvisto di imbuto e foro per per inserire gli alimenti

Disco emulsionatore per panna montata e per montare le uova a neve

Tutti gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie, inoltre sono realizzati con plastiche prive di bisegolo sicure per la salute.