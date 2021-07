Sole e divertimento in giardino: il gazebo Outsunny ad un prezzo scontatissimo

In estate per resistere al caldo non c’è nulla di meglio del passare le giornate all’aperto. Se si ha un giardino o un terrazzo, si può approfittare del refrigerio e di una piacevole brezza rimanendo comodamente a casa.

Per rendere l’outdoor un vero angolo di paradiso e far si che sia utilizzabile in estate e in autunno, il gazebo è la soluzione ideale. Siete pronti a godervi le belle giornate in giardino al riparo dal sole? Il modello Outsunny scontato del 41% su Amazon, permetterà di organizzare cene e pranzi in compagnia dei propri cari in totale tranquillità.

Il gazebo ha una struttura robusta e stabile realizzata in lega di alluminio. I piedini, invece, sono dotati di fori per inserire i picchetti a terra, completati da viti ad espansione, per rendere la struttura ancora più stabile.

Il tetto è pensato per utilizzare la struttura all’esterno, perché realizzato con pannelli in policarbonato, che proteggono dai raggi UV 50+, dalla pioggia leggera e dal vento.

Inoltre, il tetto è dotato di tettuccio apribile attraverso il sistema a pistoni idraulici posizionato sul lato. Basta azionare una leva e avrete il giusto ricambio dell’aria, mentre per le giornate più fresche il gancio superiore permette di appendere una luce o una stufa elettrica per scaldare e non rinunciare ad una serata in compagnia.

Ampio e accogliente il

gazebo darà un tocco in più al vostro giardino ad un prezzo conveniente.