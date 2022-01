GHD phon Air: l’asciugacapelli professionale in offerta su Amazon

Solo per pochi giorni puoi trovare il phon GHD Air in offerta su Amazon a 100,99? con il 27% di sconto. Vediamo quindi insieme tutte le caratteristiche di questo asciugacapelli professionale.

Il

phon ghd Air garantisce una piega perfetta e un'asciugatura super veloce grazie al suo potente motore professionale da 2.100 watt e al filtro dell'aria rimovibile brevettato, che forniscono un flusso d'aria ad alta pressione.

Adatto a tutti i tipi di capelli, il ghd phon Air ha poi un design ergonomico e leggero, comodo da impugnare sia per mancini che per destrimani, e sfrutta l'avanzata tecnologia a ioni, che riduce l'effetto crespo, regalando capelli più luminosi, lisci e setosi. Inoltre, i livelli di velocità e temperatura variabili ti consentono di regolare l'asciugatura in base al tuo tipo di capelli, mentre il pulsante dell'aria fredda aiuta a fissare lo styling con un getto d'aria fredda.

Nella confezione, infine, è compreso anche il concentratore d'aria ghd, per una piega perfetta in pochissimo tempo.

Funzionalità aggiuntive: presa EU, 3 livelli di temperatura, 2 livelli di velocità, pulsante per il getto di aria fredda, cavo lungo 2,7 m, 2 anni di garanzia e voltaggio universale .

Scoprilo in offerta su Amazon.it