Settimana del giocattolo, tanti sconti per non farsi trovare impreparati al Natale

Manca un mese e mezzo a Natale e capita di trovarsi spesso a fare gli acquisti all’ultimo minuto. La festa più amata dai bambini, non può fare a meno dei regali pensati proprio per i più piccoli!

I giocattoli possono rendere indimenticabile ogni occasione e ancora di più il giorno del 25 dicembre. Se non volete farvi trovare impreparati e nello stesso tempo risparmiare, potete approfittare, fino al 7 novembre, degli sconti dedicati al mondo dei giochi.

Pronti a scoprire cosa comprare e a fare incetta di pacchi e pacchetti?

Hasbro

Bambole o pupazzi sono irrinunciabili per i più piccoli e con le offerte Hasbro potete acquistare tutto quello che volete

Il Castello dei Sogni

Da piccoli si sogna di vivere in un castello e questa casa Disney Princess alta 122 cm con 3 piani e 6 stanze lascerà i piccoli a bocca aperta. Le stanze arredate con mobili come sedie, tavolo, letto, ma anche accessori come piatti, pentole, specchi, consente di avere l’indispensabile e vivere ogni giorno magiche avventure. Il castello è reso irresistibile da una musica di sottofondo, luci a Led e un’incantevole spettacolo di fuochi d’artificio.

Pro. Il castello è curato nei particolari.

Contro. Le bambole non sono incluse.

Carlino peluche interattivo

I peluche sono i “migliori amici” dei bambini e quello ispirato al Carlino è dolce e amichevole, non vede l’ora di essere coccolato e di giocare. Quando è felice o agitate la mano verso di lui salta e solleva le zampe per giocare, mentre quando arriva il momento di calmarsi basta accarezzarlo sulla testa e si siede abbaia felice.

Pro. Il Carlino è morbido e ha un aspetto buffo.

Contro. Non cammina.

Lego

I mattoncini più famosi di sempre, sono perfetti per realizzare set da collezione in compagnia dei genitori.

Technic escavatore pesante

L’escavatore 2 in 1 è ricco di caratteristiche realistiche di un tipico trattore cingolato con retroescavatore. Il kit da collezione consente ai bambini di vedere come funzionano i veicoli da cantiere con pala, braccio mobile e cingoli in movimento. Grazie alla cabina e al quadro di comandi curati nei minimi dettagli, per i bambini sarà facile immaginare di lavorare in un cantiere edile con veicoli giocattolo. Arricchito da 4 coni per gestire il cantiere, è completato da mattoni da raccogliere durante i lavori di scavo.

Pro. Il set è curato nei minimi dettagli.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è semplice.

Il portagioielli di Elsa

Tra i cartoni della Disney più amati dai bambini c’è senza dubbio Frozen, per entrare nel mondo della principessa di ghiaccio, potete regalare il portagioielli di Elsa. Dotato di un cassetto chiudibile con funzione di blocco consente di tenere al sicuro i propri gioielli preferiti e uno specchio in cui specchiarsi. Il portagioielli con funzione di rotazione è arricchito da 1 mini-doll Elsa, 1 minifigure Nokk e 1 spirito dell’acqua.

Pro. Il portagioielli è solido.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccolo.

Playmobil

Costruire e ammirare il risultato insieme a mamma e papà è un ottimo modo per trascorrere del tempo in compagnia, con Playmobil diventa ancora più divertente

La Mistery Machine di Scooby-Doo

I piccoli detective potranno risolvere i casi in compagnia di Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Scooby a bordo del furgoncino più divertente di sempre. Gli sportelli posteriori apribili, lo sportello laterale scorrevole, il tetto apribile e la cabina di guida con spazio per 2 personaggi, permette di immergersi in mille avventure.

Pro. Il furgone è curato nei particolari.

Contro. Mancano Scooby-doo e Shaggy.

Maneggio dei pony con animali e fienile

Stare a contatto con il mondo degli animali rimanendo comodamente a casa è possibile con il maneggio dei pony Playmobil con animali, stalle, recinti e altri accessori per rendere tutto super realistico. Le stalle richiudibili con chiavistello e le staccionate per costruire il recinto sono tutti elementi espandibili.

Pro. Facile da costruire.

Contro. Nel set ci sono pezzi troppo piccoli.

Barbie

Barbie, Ken e tutti i loro amici sono tra i regali più attesi dai più piccoli che non vedranno l’ora di giocare in compagnia.

Cabrio glamour due posti

Questa cabrio a due posti è elegante e sportiva allo stesso tempo. L'esterno in rosa luccicante e gli interni neri creano un risultato elegante e di tendenza. Il modello a due posti ha rivestimenti realistici per non passare inosservati! Le ruote girevoli, con i cerchioni argentati coordinati ad altri dettagli, rende il veicolo super trendy. Basta spingere la macchina e sarete pronti a vivere infinite avventure.

Pro. La macchina ha colori brillanti.

Contro. Non ha molti accessori.

Cucina da sogno

Gli appassionati di cucina adorano stare dietro i fornelli fin da piccoli e per esercitarsi possono iniziare con la cucina da sogno di Barbie. Suoni luci, formine di cibi, plastilina in 5 colori e oltre 20 accessori, riempiranno di divertimento il set. Suddiviso in differenti aree gioco i piccoli avranno a disposizione un forno con stampino per torte e timer, una pressa-friggitrice, una macchina per i panini e un piano con varie formine per le verdure.

Pro. La cucina è ben fatta e suddivisa in tre zone.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

